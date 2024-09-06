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Загон для скота пристроили к историческому памятнику в области Ұлытау: ученые выразили возмущение

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Мавзолей Шоткара
Мавзолей. Фото: instagram.com/shuptarography

Ученые заявили о ненадлежащем обращении местных жителей в отношении исторического памятника. В пресс-службе области Ұлытау отреагировали на информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Средневековый городище Шоткара, куда мы отправились в минувшую субботу после обеда, откровенно разочаровал. Не само городище, а то, каким образом с ним поступили обитатели близлежащей зимовки. Несмотря на ограду, а также табличку, говорящую о том, что сей исторический памятник находится под защитой государства, люди пристроили к его южной стене некую окруженную колючкой и совмещенную с помойкой хозпостройку, повредив часть городища", - говорится в Instagram-профиле историко-географического общества "Авалон".

Географы отметили, что мавзолей привлекает много туристов, так как для истории значит много.

"К сожалению, гостиница при местном визит-центре не работает из-за проблемы с водоснабжением. И добраться сюда можно пока лишь по неприятному грейдеру и степным дорогам, так как нормального асфальта до места еще нет (до конца года должен появиться)", - говорится в посте.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу акимата области Ұлытау.

Сообщается, что на следующий же день после получения информации, 5 сентября, директор и сотрудник КГУ "Тарихи-мәдени мұраны сақтау орталығы" Управления культуры, развития языков и архивного дела выехали на место. Ими был совершен визуальный осмотр памятника посредством съемки через дрон.

"Получена общая картина нанесения вандализма в отношении памятника. В результате мониторинга было выявлено, что поверх отвала, который был осуществлен еще с 1998 года при археологических раскопках экспедиции Жумана Исмаилова, был сооружен загон для скота. К огражденной территории, то есть к охранной зоне, был сооружен сарай из камня. Таким образом, нанесен вред памятнику", - гласит ответ.

Работнику фермерского хозяйства сделали предупреждение и попросили снести незаконные сооружения. Наряду с этим проводится работа по юридической экспертизе.

В КГУ отметили, что не располагают возможностями, позволяющими полную сохранность всех памятников на территории области.

"Наше КГУ только реагирует на сигналы, которые поступают от юридических и физлиц", - отметили директор учреждения Мұхтар Бақытұлы.

Всего по всему региону зарегистрировано 490 памятников местного и 17 памятников республиканского значения.

"Территория области не позволяет нам полностью охватить мониторингом все объекты. Тем более, кроме мониторинга, у нас проводятся реставрация и археологические работы. И со штатом 16 единиц и всего 2 автомобилями нет возможности даже ежегодно проводить мониторинг всех памятников", - говорится в ответе.

Согласно пункту 3 статьи 23 закона "Об охране и использования объектов культурного наследия" охрана и использование памятников истории и культуры включают мероприятия по сохранению, исследованию, популяризации и мониторингу состояния памятников истории и культуры, напомнили в учреждении.

А в соответствии со статьей 26 закона, собственники земельных участков и землепользователи обязаны обеспечить сохранность объектов историко-культурного наследия, находящихся на предоставленных им землях.

В случае невыполнения обязанности по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия земельные участки, занимаемые объектами историко-культурного наследия, изымаются в соответствии с законами Республики Казахстан.

Согласно пункту 3 статьи 28, нарушение режима использования земель в пределах охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта памятников истории и культуры влечет административную ответственность в соответствии с КоАП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158008-zagon-dlya-skota-pristroili-k-istoricheskomu-pamyatniku-v-oblasti-lytau-uchenye-vyrazili-vozmushchenie/

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