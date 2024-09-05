Аргентинский эксперт высказался об АЭС и перспективах развития ядерной энергетики в Казахстане

Главный консультант NAC International Марсело Сальваторе высказался о развитии ядерной энергетики в Казахстане. Он вспомнил, как развивались АЭС в его родной Аргентине.

Сальваторе подчеркнул, что, несмотря на все ограничения, Аргентина смогла построить и эксплуатировать первый исследовательский ядерный реактор в Латинской Америке. В 1956 году Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, которая ввела в эксплуатацию АЭС - Атуча-1.

"На сегодняшний день, у нас 5 исследовательских реакторов в эксплуатации, 1 в стадии строительства, 3 АЭС, которые обеспечивают 6% энергетических потребностей страны, 1 ММР на стадии строительства, который также является нашей собственной разработкой. Аргентина теперь обеспечивает не только собственные нужды, но и проецирует свою экспертизу на ядерную сферу в глобальном масштаб", - отметил эксперт.

Марсело также обратил внимание на то, что Аргентина и Казахстан имеют сильные сходства в плане большой площади территории и изобилия природных ресурсов.

"Мы очень похожи. И не говоря о нашей общей любви к мясу, мы с вами богаты природными ресурсами, и наши экономики во многом опираются на их производство", - добавил он.

Он объяснил, почему в вое время Аргентина сделал ставку на ядерную энергетику.

"Ядерная энергия была приоритетом для Аргентины, потому что мы верили и верим, что через местное развитие и использование ядерных технологий мы можем распространить эти знания и развить возможности в других секторах экономики. Мы считаем, что мы создаем человеческие ресурсы с менталитетом и отношением, которые могут быть применимы и полезны в других секторах экономики, которые будут предприимчивыми и смогут представлять себя на международных рынках. Эта цель развиваться еще стоит перед нами, и для этого нам необходимо перестроить экономику и общество в стране, и атомная отрасль в этом помогает", - считает эксперт.

Марсело Сальваторе рассказал о работе, которую проводили власти страны для развития данной отрасли.

"Когда мы поняли, что инвестиции в модернизацию энергоблока на АЭС Embalse обеспечат конкурентоспособные тарифы на электроэнергию, следующим вопросом было, как мы это сделаем - сможем ли мы сделать это сами. И правительство фактически приняло решение попытаться сделать как можно больше своими силами. 70-80% проекта модернизации АЭС Embalse опиралось на внутристрановую цепочку поставок. Мы смогли повторно инвестировать 80% из 2 млрд долларов внутри страны, то есть это не только вопрос продления срока электрогенерации, эти же затраты были направлены на укрепление знаний, и развитие отраслей, которые сейчас участвуют в конкурсах на реконструкцию реакторов такого дизайна в мире", - пояснил он.

По его словам, власти страны также обратили внимание и на идеологическую стороны вопроса.

"Менталитет, который мы пытаемся развить у наших людей, заключается в том, что с помощью усилий, работы, преданности и знаний вы можете сделать все. Нужно быть осторожным, но не нужно бояться. Конечно, мы уважаем народы, которые находятся впереди нас, наличие у них преимущества - но мы не боимся постараться догнать их. Когда вы начинаете заниматься ядерными технологиями, вы начинаете понимать, что догнать, а даже и перегнать других, вполне реально. Для этого только нужно время, усилия и преданность делу", - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что в настоящее время Казахстан занимает важное место в ядерном топливном цикле.

"Я бы не сказал, что Казахстан должен чему-то учиться у Аргентины, но можно взять на заметку хорошие и полезные вещи на будущее. Сегодня Казахстан является мировым эталоном, обеспечивая почти половину мирового спроса на уран и делая это очень надежным способом, являясь надежным партнером. Когда такая страна, как Казахстан, занимая столь значимую позицию в ядерном топливном цикле, вполне естественно рассматривать виды деятельности, которые придадут добавленную ценность и дополнят ваши ресурсы. Для такой страны, как Казахстан, являющейся надежным партнером для мировой атомной отрасли, занимая столь значимую позицию в ядерном топливном цикле, вполне естественно рассматривать виды деятельности, которые придадут добавленную ценность и дополнят ваши ресурсы", - считает Марсело Сальваторе.

Он также поделился своим мнением, почему стоит поддержать развитие ядерной энергетики в стране.

"Я очень ценю, когда руководство страны опирается на людей при принятии важных решений - это многое говорит о руководстве страны, это многое говорит о зрелости общества и отношений внутри него. Я надеюсь, что люди будут голосовать не сердцем, а разумом. Потому что я считаю, когда вы выкладываете на стол все веские причины, стоящие за ядерной энергетикой, то единственный вывод - это поддержать ее. Когда ты голосуешь основываясь на своих чувствах, тогда доводы разума остаются в стороне и ты не можешь увидеть положительные свойства. Жизнь настолько динамична, что то, чего вы не хотите использовать или делать сегодня, может оказаться необходимым позже в твоей жизни. Мое личное размышление - я никогда не скажу нет ни одному варианту генерации энергии. Я знаю, что моим детям будут нужны и тепло, и электричество, и вода. Так почему я стану отказывать им в этом?" - заключил главный консультант NAC International.