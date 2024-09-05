Фонд Асель Тасмагамбетовой и Кенеса Ракишева подарил школу одаренным детям в Астане

Благодаря фонду "Саби" у "Зерде", специализированного лицея №9 для одаренных детей, впервые за 18 лет работы появилось новое современное здание.

Школьный корпус по международным экологичным стандартам площадью более 10 тыс. кв.м, из которых около 3 тыс. кв.м. занимают спортивные и игровые зоны, Фонд построил и подарил городу. Строительство школы началось в декабре 2023 года. Сметная стоимость строительства составила 4 млрд тенге.

В официальном открытии нового здания школы "Зерде" приняли участие аким Астаны Женис Касымбек, основатели благотворительного фонда "Саби" - эколог Асель Тасмагамбетова и казахстанский предприниматель Кенес Ракишев, а также представители Управления образования Астаны.

Новая школа в Астане. Фото: фонд "Саби"

Новая школа в Астане. Фото: фонд "Саби"

Школа "Зерде" вошла в программу системной благотворительности фонда "Саби". На протяжении более 20 лет Фонд комплексно, структурно, на основе глубокого анализа непрерывной работы помогает развитию всех сфер жизни Казахстана.

При поддержке "Саби" ранее были спроектированы и возведены такие крупные объекты, как Дом ребенка в Кызылорде, Центр социальной адаптации для выпускников детских домов "Мейiрим" в Актобе, общеобразовательная школа-гимназия №174 на 1200 мест в Наурызбайском районе Алматы. За 22 года непрерывной работы фонд "Саби" поддержал отечественные социальные проекты на сумму около 50 млрд. тенге.

"Мы строим детские дома, школы, реконструируем больницы, улучшаем жизнь людей с ограниченными возможностями. Поддерживаем перспективные проекты молодого бизнеса. Наше особое внимание - образование, здравоохранение и развитие потенциала талантливой молодежи. Это так называемое импактинвестирование, т.е. инвестиции полезного воздействия, которые изменят будущее наших детей в лучшую сторону.

Школа "Зерде" внесла значительный вклад в развитие образовательной системы Казахстана. Для расширения потенциала школы и будущего масштабирования успешных образовательных практик фонд "Саби" принял решение подарить учебному заведению здание, отвечающее международным стандартам в образовании. Надеемся, что комфортные условия обучения и современные технологии, помогут школе выйти на новый уровень развития", - выразила надежду эколог, президент благотворительного фонда "Саби" Асель Тасмагамбетова.

Новая школа в Астане. Фото: фонд "Саби"

Основное направление школы "Зерде" - углубленное преподавание физикоматематических и естественных наук на казахском и английском языках.

На сегодняшний день школа-лицей занимает лидирующие позиции в казахстанском образовании: 110 "Алтын белгі", 85 выпускников поступили в престижные вузы мира, 446 выпускников обучаются в вузах РК, 135 человек получили грант Назарбаев Университета.

Ученики показывают высокие результаты в международных олимпиадах и конкурсах научных проектов и стали призерами международных и республиканских олимпиад.

По итогам 2022 года лицей вошел в "50 лучших олимпийских школ" в рейтинге 100 школ республики и 10 лучших столичных школ в номинации "Лучшая олимпийская школа". По проекту фонда "Саби" в новом здании школы "Зерде" созданы все условия для комфортного и творческого образовательного процесса: удобные современные классы, оснащенные всем необходимым оборудованием и эргономичной мебелью.

Новая школа в Астане. Фото: фонд "Саби"

В учебном заведении предусмотрены светлые и просторные рекреации для отдыха детей на каждом этаже с панорамными окнами и видом на озеро, мягкой мебелью и зелеными островками; оснащенные игровые зоны: на каждом этаже есть теннисный стол, библиотека с читальным залом; лаборатории; медиа-клуб; отдельный зал для парламента школы; STEM кабинет; коворкинг зона для педагогов; просторный актовый зал с гримерной, костюмерным помещением и хранилищем; большой спортзал с гимнастической зоной и смотровым балконом; отдельные раздевалки для девочек и мальчиков; душевые на всех этажах и спортзале; лифты.

Территория школы окружена несколькими спортивными зонами. В школе оборудована очень большая современная столовая, где все классы могут одновременно завтракать и обедать. Особое внимание в новом корпусе уделено экологической составляющей: в здании используются альтернативные источники энергии, установлены тепло и энергосберегающие системы, осуществляется раздельный сбор мусора.

Весной планируется строительство теплицы и оранжереи для экспериментальных работ по биологии и создания естественной экозоны для близлежащей флоры и фауны. В дополнении к новому корпусу и большому количеству игровых зон, фонд "Саби" также подарил "Зерде" современный класс робототехники, оснастил оборудованием швейную мастерскую.