Жительница Алматинской области заявила, что нашла на дороге человеческие кости и черепа (видео)

На объездной дороге в Алматинской области обнаружены кости и черепа. Исследователи петроглифов считают, что останки принадлежат людям, передает телеканал "Астана".

Кости на дороге близ Алматы обнаружили жители Алматинской области. Свою жуткую находку они показали исследователю петроглифов Ольге Гумировой. Женщина в конце августа вместе с командой отправилась на экскурсию в городище Талхиз.

"Мы по совету чабана пришли на это место, увидели, что прямо на полотне дороги находятся человеческие кости, в частности была челюсть. У меня фото до сих пор сохранились.

В этом году мы тоже решили проверить, может быть, в тихой такой надежде, что, может быть, это проблема решена. Ситуация только ухудшилась. Там мы и череп раздавленный нашли, и еще несколько выходов человеческих костей", – рассказала исполнительный директор ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.

Мнения же местных жителей относительно происхождения находки разошлись. Одни считают, как и исследователь, что это останки людей – якобы дорога ведет к кладбищу. Другие же уверены: это кости животных.

"Из-под земли торчат кости, примерно на сантиметров 20 они выпирают. Но я считаю, что это кости животных. Ведь когда людей хоронят, их закапывают глубоко. А тут, скорее всего, местные хоронили своих питомцев", – поделился своей версией житель Талгара Бекбосын Илебаев.

Какая из версий верная, покажет экспертиза, говорят в акимате Талгара. Местные чиновники направили письмо в районное управление полиции.

"Буквально пару дней назад к нам жительница обратилась с тем, что там нашла останки человеческих якобы костей. По ее словам. С нашей стороны было направлено письмо в РУП, районное управление полиции Талгарского района, в связи с чем они должны начать досудебное разбирательство. Дальше уже возбудить дело и выяснить, кому относятся данные кости и так далее", - рассказал замакима Талгара Сагындык Матан.

В ближайшее время специалисты проведут необходимые мероприятия. Если экспертиза подтвердит наличие человеческих захоронений, будут предприняты соответствующие меры.

Напомним, в апреле сообщалось, что в Махамбетском и Курмангазинском районах Атырауской области при возведении сооружений для защиты от паводка в земле были обнаружены человеческие останки. По факту находки было начато досудебное расследование.

Отмечается, что на территории проводимых противопаводковых работ в Махамбетском районе на берегу реки Урал располагалось древнее поселение Сарайшык. В Средние века здесь находилось большое кладбище, чем и можно объяснить найденные останки. Позже их собираются перезахоронить по традициям.

А в июне прошлого года при реконструкции стадиона в Петропавловске обнаружили останки человеческих костей. В полиции рассказали, что, по предварительной версии, останки принадлежат кладбищу, которое функционировало на данной территории больше 100 лет назад.