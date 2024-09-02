Казахстанских детей, застрявших в аэропорту в Москве, вернули домой

Казахстанских школьников, которые несколько дней назад застряли в российском аэропорту Шереметьево, вернули домой, передает телеканал 24KZ.

Билеты всей группы из 17 детей и сопровождающих взрослых были аннулированы авиаперевозчиком из-за опоздания на рейс. Задержались казахстанцы из-за долгого прохождения внутренних процедур безопасности в аэропорту.

Вчера, 1 сентября, стало известно, что все дети вернулись на родину, в Казахстан.

"Все это произошло благодаря вмешательству Министерства просвещения Республики Казахстан, Комитета по защите прав детей, и лично уполномоченной по правам ребёнка в Казахстане Динары Закиевой, а также её российской коллеги Марии Львовой-Беловой, которая смогла решить вопрос с «Аэрофлотом».

«Аэрофлот» восстановил нам наши билеты. Поэтому мы смогли благополучно вернуться в Алматы. Мы благодарны всем, кто принял участие в решении этой проблемы", - прокомментировал директор лагеря Александр Шевченко.