Главный полицейский Алматы поздравил школьников с Днем знаний

Традиционно руководитель Департамента полиции города, генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров принял участие в торжественной линейке учащихся гимназии №36, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

"Дорогие ребята! Сегодня вы вновь возвращаетесь за свои парты, чтобы стать еще на шаг ближе к светлому будущему. Для первоклассников – это начало нового этапа в жизни, первые шаги на пути к знаниям и достижениям. Для них сегодня вместе с первым звонком распахнутся двери в новый, большой мир, полный интересных открытий и ярких впечатлений. Для старшеклассников – это возможность поставить перед собой новые высокие цели и достичь их. Уверен, что в новом учебном году, дорогие дети, Вас ждут удивительные открытия и не менее удивительные свершения", - отметил в своем выступлении Арыстангани Заппаров.

Глава полиции Алматы для первоклассников провел первый урок о безопасности и подарил познавательные раскраски.

Вместе с тем, руководитель алматинского ДП выразил признательность педагогам, которые с самых ранних лет ведут ребенка по жизни, формируют его личность, раскрывают потенциал, передают важные знания своим ученикам, а также воспитывают в них любовь к Родине, ответственность и трудолюбие.