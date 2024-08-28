"Я, что, не имею права задать вопрос?": Тимур Елеусизов устроил скандал на сессии маслихата

Перепалка между главой управления городской мобильности Алматы и депутатом Тимуром Елеусизовым произошла во время сессии маслихата города, передает NUR.KZ.

Тимур Елеусизов задал несколько вопросов начальнику УГМ касательно дорог. Он указал на продавленный асфальт на проспекте Абая, а также на плохое состояние покрытия на Тимирязева и Сатпаева. Затронул депутат и улицу Бухтарминская.

"Бухтарминка - школьный сезон, 1 число, дорога еще не готова из 11 полос все въезжают в одну полосу: что в город, что из города. (В чем - прим. ред.) Смысл был в строительстве этих развязок, если мы не можем обеспечить нормальное движение по этим дорогам?" - заявил Елеусизов.

Телибаев отметил, что по "Кульджинке" открыто движение по четырем полосам, ранее, добавил он, там и раньше было лишь четыре полосы движения.

"По эстакаде на Бухтарминке открыто движение по всем полосам и на сегодня нарушения, которые вы указали, устранены за счет собственных средств подрядных организаций", - сообщил начальник УГМ.

"Сатпаева тоже вся продавилась, особенно там где есть люки. То, что вы говорите, что вы дорогу открыли год назад, то же самое Бухтарминское кольцо. Год всего прошел, чтобы полностью менять всю "одежду" (дорожную - прим. ред.) это говорит о том, что на момент приемки качество было непроверяемое. И еще удорожание проекта было на 4 млрд", - заявил Елеусизов.

"Давайте голословно не будем говорить", - ответил ему Телибаев.

"В смысле голословно? Я сделал экспертизу, у меня есть документы", - сообщил Тимур Елеусизов.

На что начальник УГМ заявил, что депутат не имел права на это.

"Вы не имели права забуриваться на эстакаду. Это запрещается", - говорит Телибаев.

"Это первый слой, мы не дошли до бетона. Остальное вручную откапали. Вчера я ехал вечером, там одна сторона только работала, по одной стороне две полосы было открыто, ночью я ехал", - заявил депутат.

Тимуру Елеусизову сделали замечание, попросив уважать друг друга.

"Я, что, не имею права задать вопрос?" - задал вопрос депутат.

"Вы повышаете голос. Не надо кричать, мы все слышим", - отметил председатель маслихата Меиржан Отыншиев.

Елеусизова призвали соблюдать регламент.