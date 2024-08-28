Когда завершат обустройство моста через реку Есентай, рассказали в акимате Алматы

Заместитель акима Аскар Амрин во время сессии маслихата города рассказал, когда будет завершено обустройство моста через реку Есентай, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам замакима города, южная часть будет до конца сентября закончена.

"Затягивание произошло из-за того, что в северной части моста внизу стоит водовод, который нелегко переносить. Много технических условий - все лето документы собирали.

В южной части мы его начали в установленном порядке отрабатывать. Когда вниз ушли, тоже оказалась нигде не зарегистрированная труба, неиспользуемая бесхозная труба водовода", - сообщил замакима.

Он отметил, что южная часть, в соответствии с эскизом, который был согласован с учетом мнения общественности, будет закончена в октябре.

"В северной части все будет зависеть от условий переноса водовода.

Потому что он действующий, это технологически сложно. Как только мы его перенесем, работы закончатся в течение полутора месяцев", - добавил Аскар Амрин.