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"Обстоятельства не разглашаются": пропавший казахстанец сам пришел в полицию

Опубликовано:

Даулет Тайтинов
Даулет Тайтинов. Фото: t.me/dpkost

Пропавшего 21 августа в Костанайской области 32-летнего Даулета Тайтинова нашли. Как стало известно, он сам пришел в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным волонтеров, 21 августа в Костанайском районе примерно в 11 часов мужчина выехал с работы по делам, а спустя полчаса его машину нашли возле одной из зон отдыха, сам же он перестал выходить на связь.

Вечером 23 августа в ДП Костанайской области сообщили, что нашли пропавшего.

"Пропавший без вести Даулет Тайтинов сам пришел к участковому инспектору полиции Костанайского района. Обстоятельства пропажи по просьбе самого мужчины не разглашаются", - отметили в ведомстве.

Что делать при пропаже человека

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152840-obstoyatelstva-ne-razglashayutsya-propavshiy-kazahstanec-sam-prishel-v-policiyu/

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