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Официально признать тенгрианство религией просят его последователи в Казахстане

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Пресс-конференция
Пресс-конференция. Фото: NUR.KZ/Айгерим Хамзина

В Алматы сегодня прошла пресс-конференция, на которой обсудили вопрос официального признания тенгрианства как религии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель добровольного республиканского тенгрианского объединения "Тенгри Эль" Ерлан Еспенбетов отметил, что в стране не уделяется должного внимания тенгрианству.

"Хотя, по всей видимости, это единственное учение, ориентированное под местные климатические и природные условия, сформировавшееся как религиозно-политическая идеология во время Великого Каганата в шестом веке, сакральные центры которого располагалась непосредственно в Центральной Азии.

В последние годы в Казахстане повсеместно увеличивается число приверженцев тенгрианского вероучения. Предполагается, что количество граждан, идентифицирующих себя как тенгрианцы, достигнет более одного миллионы человек", - сообщил Ерлан Еспенбетов.

Практически все главные символы страны: герб, флаг, а также Байтерек, Хан-Шатыр и многие казахские традиции и обычаи в своей основе имеют ярко выраженные тенгрианские истоки, отмечает Ерлан Еспенбетов.

Также он добавил, что тенгрианство зародилось у древних тюркских и монгольских народов и основано на вере в бога Тенгри, который олицетворяет небо и вечность, а также на почитании природы и духов предков.

"Казахстан, как одна из крупнейших стран тюркомонгольского мира и наследник кочевой цивилизации, в случае регистрации религии на основе тенгрианского вероубеждения обладает большими шансами позиционироваться в мировом сообществе как духовный и религиозный центр мирового тенгрианства, как Ватикан для католиков. Данный факт положительно скажется на развитии религиозно-паломнического туризма по святым местам", - считает Ерлан Еспенбетов.

Члены объедения "Тенгри Эль" выступают официальное признание тенгрианства, как религии в Республике Казахстан, наряду с исламом, христианством, буддизмом и другими.

"Согласно законодательству, республиканским религиозным объединением признается объединение граждан по инициативе не менее пяти тысяч человек, представляющие все области, города республиканского значения и столицу, численностью не менее 300 человек в каждом из них.

Сейчас мы ведем работу по организационным и юридическим вопросам официального признания тенгрианства и "Тенгри Эль". Мы недавно запустили электронную петицию на сайте электронного правительства", - отметил Еспенбетов.

На данный момент, по словам председателя тенгрианского объединения, петицию подписали около тысячи человек. Всего же в объединение "Тенгри Эль" входят порядка 100 казахстанцев.

В ответе на запрос нашего корреспондент в Министерстве культуры и информации сообщили, что на сегодняшний день тенгрианство официально не зарегистрировано как религиозное объединение.

Также в министерстве рассказали, что религиозное объединение создается по инициативе граждан Казахстана, достигших 18 лет, созывающих учредительное собрание (съезд, конференцию), на котором принимаются решения о создании религиозного объединения, его наименовании, уставе и формируются его руководящие органы. Религиозные объединения могут создаваться и действовать со статусами: местные, региональные и республиканские.

"Религиозное объединение приобретает правоспособность юридического лица с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции РК и его территориальных органах. Отметим, что в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона "О религиозной деятельности и религиозных

Объединениях" религиозное объединение должно иметь единое вероучение, совершение религиозных обрядов, церемоний и проповедей, религиозное воспитание своих участников (членов) и религиозных последователей, а также духовную направленность деятельности. Важно учесть, что срок государственной регистрации прерывается для проведения религиоведческой экспертизы и проверки списка граждан-инициаторов создания религиозного объединения на предмет соответствия требованиям Закона", - сообщили в министерстве.

Регистрирующий орган не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о перерыве срока государственной регистрации направляет в уполномоченный орган, то есть Министерство, копии документов, необходимых для организации проведения религиоведческой экспертизы, и в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы копии списков граждан-инициаторов создания религиозного объединения для проверки.

"По результатам проверки представленных документов на соответствие законодательству, проведенной религиоведческой экспертизы, проверки списка граждан-инициаторов создания религиозного объединения принимается решение о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации религиозного объединения", - добавили в министерстве.

Отметим, по информации министерства, сейчас в нашей стране проживают представители 3 961 религиозного объединения, представляющих 18 конфессий, в том числе ислам, православие, католицизм, протестантизм, Бахаи, Церковь Иисуса Христа святых последних дней, кришнаизм, иудаизм, буддизм, Свидетели Иеговы, мормоны и другие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152450-oficialno-priznat-tengrianstvo-religiey-prosyat-ego-posledovateli-v-kazahstane/

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