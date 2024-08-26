"У дочек одно желание – чтобы папа не болел": алматинец заболел раком после неудачного падения

Меньше года назад 33-летний Жасулан Маханбеткулов жил полной жизнью. Он работал, воспитывал с супругой двух дочек, пока одно падение не перевернуло жизнь всей семьи, передает корреспондент NUR.KZ.

В январе этого года Жасулан Маханбеткулов упал, катаясь на коньках. На ноге появилась шишка. А уже в мае рентген показал в ноге наличие образования. Мужчину отправили к онкологу.

"Сразу же обратились к местным врачам, которые сказали, что нужно хирургически удалить опухоль. Сказали сделать это без предварительной биопсии, так как материала с прокола будет недостаточно. Это было ошибкой, так как при злокачественной опухоли назначается другая операция - эндопротезирование.

29 мая провели операцию - заполнили пустоту в большеберцовой кости специальным материалом из натуральных костей. Но впоследствии он вытек из зоны заполнения и дал локальное воспаление. Это также было ошибочным решением, которое недопустимо при лечении злокачественной опухоли", - рассказывает Жасулан.

После этих неудач семья приняла решение отправиться к специалистам в Турции в университетской клинике "Коч". В тот момент каждый день промедления мог дорого стоить.

"Так как привезенный нами материал показал агрессивный вид саркомы, было принято решение провести операцию по частичному протезированию и удалить пораженные участки. 11 июля мне поставили эндопротез. Далее было решено пройти четыре курса высокодозной химиотерапии", - говорит Жасулан.

Жасулан Маханбеткулов. Фото: из личного архива

После получения первого курса химиотерапии мужчина вернулся домой на восстановление. Но примерно через неделю в ране начался воспалительный процесс.

"Мы обратились к местному хирургу-травматологу. Стараясь удалить гной, врач допустил частичное оголение протеза, что было недопустимым. Из-за этого протез пришел в негодность", - рассказывает Жасулан.

Теперь алматинцу предстоит получить курс антибиотиков и обойтись специальным временным протезом. А уже после полного восстановления нужно будет ставить новый эндопротез.

На уже полученное в Турции лечение и предыдущий протез семья потратила все свои сбережения. Было отдано свыше 18,5 млн тенге. Денег на дальнейшее лечение за границей у супругов не осталось.

На данный момент Жасулан из-за болезни работать не может. Единственной кормилицей семьи, по сути, является его супруга Нурила, которая находится на седьмом месяце беременности. Помимо этого, супруги растят двух дочек. Теперь же на девушку упало тяжкое бремя сбора денег на лечение мужа.

"Мой супруг всегда честно трудился для нашей семьи, работал юристом. У нас две дочки, единственное желание которых - чтобы папа не болел. Старшая дочка мечтала, что папа отведет ее за ручку в школу первого сентября. Мы надеялись, что так и будет, но мечта нашей доченьки в этом году, к сожалению, уже не сбудется", - со слезами рассказывает Нурила.

Сейчас Жасулану для лечения и нескольких операций в Турции нужно 94 тысяч долларов, это около 44,5 млн тенге. Для супругов это неподъемная сумма. Семья Маханбеткуловых просит помощи у неравнодушных людей.

Kaspi: 4400430249425486

NURILA YERGEN

Карта привязана к номеру: +7 707 444 82 30, Нурила Е., супруга

Halyk: 4405639766088254

Карта привязана к номеру: +7 747 323 20 40, Жасулан М.

Instagram: @help_zhassulan