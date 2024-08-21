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Эзотерика

"Уехал косить сено": пропавшего почти месяц назад павлодарца нашли

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Мужчина с косой
Мужчина косит траву. Иллюстративное фото: Elmar Gubisch / Getty Images

Полицейские разыскали 69-летнего павлодарца, об исчезновении которого заявил его сын. Оказалось, пенсионер уехал косить сено в село, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию с заявлением об исчезновении пожилого мужчины обратился его сын, пояснивший, что 27 июля он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Самостоятельные поиски результатов не дали.

В поисках пропавшего был задействован личный состав полиции и приданные силы. Отрабатывались контакты и возможные места его появления. Для поиска были привлечены и волонтеры.

"В ходе розыскных мероприятий 20 августа без вести пропавшего полицейские нашли в одном из сел района Аккулы. Как выяснилось, мужчина уехал косить сено, а телефон отключил", - рассказал начальник отдела розыска криминальной полиции ДП Павлодарской области Куандык Касимов.

Отмечается, что с начала года сотрудники полиции Павлодарской области установили местонахождение и вернули домой 29 без вести пропавших.

"Чтобы защитить родных, важно поддерживать открытый диалог, на телефоне установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца. Соблюдение мер предосторожности - шанс спасти жизнь и предотвратить трагедию", - резюмировал Куандык Касимов.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно, и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151465-uehal-kosit-seno-propavshego-pochti-mesyac-nazad-pavlodarca-nashli/

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