Зависимость от мультиков и YouTube: чем опасен цифровой контент для маленьких казахстанцев

Как проявляется зависимость, сколько времени рекомендовано смотреть мультики и почему популярны страшные игрушки и видео, корреспонденту NUR.KZ рассказала детский психолог Дарья Валентова.

Ребенок часто нервничает, ни дня не может без мультиков, а "еще пять минут" превращаются в часы просмотра. С такими жалобами от родителей нередко сталкивается детский психолог Дарья Валентова.

При этом демонизировать мультики не стоит, отмечает специалист. Ведь есть много полезных и познавательных мультфильмов, которые помогают ребенку узнавать об отношениях между людьми и познавать мир.

Сами мультфильмы вреда не несут. Опасно количество времени, проведенного за их просмотром, говорит психолог. К слову, зависимость от конкретного мультика или блогера на YouTube у ребенка вряд ли сформируется. Но она может появиться от самого цифрового контента как от быстрого источника удовольствия, считает психолог.

Большую роль здесь играет возраст ребенка. Например, ВОЗ рекомендует до двух лет полностью избегать просмотр мультиков. Согласны с этим и многие педиатры, отмечает Дарья.

"В каждом возрасте у ребенка есть ведущие процессы в мозге, которые у него развиваются. В первый год, например, формируется привязанность к маме, базовое доверие к миру, ребенок изучает мир. Ему полезно ползать, смотреть на людей. Конечно, нежелательно, чтобы в этом возрасте ребенок смотрел мультики в каком-то большом количестве.

Также кормить под мультики нежелательно, потому что ребенок не фокусируется на еде. К тому же у маленьких деток до года зрение находится в стадии активного развития. Они могут даже особо не различать мультик, они просто видят яркие сменяющиеся картинки", - сообщает детский психолог.

А детям в возрасте от двух до пяти лет рекомендуется смотреть мультфильмы не более одного часа в день. И опять же – чем меньше, тем лучше. В этом возрасте крайне важно, чтобы жизнь ребенка была наполнена другими интересами и хобби, чем-то кроме мультиков.

"Для каждого периода есть определенная база – это набор навыков, которые он должен развивать в данный промежуток. И если в этот период ребенок вместо того, чтобы развивать, например, пространственное мышление или мелкую моторику, "зависает" в мультиках, то, скорее всего, этот навык у него будет развиваться хуже.

Было исследование, что чрезмерный просмотр мультиков в раннем возрасте может в дальнейшем влиять на когнитивные способности уже в школе. Здесь логика в том, что есть период, когда нужно что-то развивать, например, речь или пространственное мышление, но его не успели вовремя развить. И спустя время мы можем видеть неблагоприятные последствия этого", - рассказывает Дарья.

Также есть исследования, доказывающие, что цифровой контент, возбуждая нервную систему, может сделать ребенка более тревожным. Но чтобы подобное случилось, нужен ряд факторов.

"Нужно, чтобы ребенок кучу времени проводил в телефоне, а родители не уделяли качественного времени. Если у ребенка были особенности в анамнезе, например, зависимость у родителя от алкоголя или азартных игр. Все эти факторы в совокупности могут привести к тому, что у ребенка будет зависимость от цифрового контента с последствиями для его психики", - отмечает Дарья.

Если ребенок все свое свободное время проводит с гаджетом в руках, потерял интерес к внешнему миру, у него пропало желание гулять, играть, рисовать и делать то, что раньше приносило ему удовольствие, - все это является тревожными "звоночками" для родителей.

Но не так опасны мультфильмы, как просто скроллинг коротких видео в TikTok, Instagram или YouTube, отмечает психолог. Пролистывая бесконечную ленту, даже взрослый теряет счет времени, а ребенок - тем более. Мозг малыша привыкает к быстрому способу получения дофамина. Из-за этого ребенок может не захотеть получать этот гормон, осваивая новые навыки или, к примеру, сложив конструктор.

Также мы спросили у психолога о пугающих персонажах из видео. Сиреноголовый, унитазоголовый, Хагги Вагги и прочие персонажи успели даже покинуть видеопространство и прийти на полки с игрушками. Но на самом деле такие страшные персонажи – это… отлично, считает психолог.

"Страшные игрушки помогают детям справляться со страхами, тревогой. Ребенок в определенном возрасте сталкивается со страхами, а какая-то некрасивая, пугающая игрушка как раз помогает преодолевать страх. Но начинает пугать, когда дети слишком много видео смотрят, связанные с этими игрушками по примеру: "Сегодня моя Хагги Вагги проснулась ночью и переставила все игрушки".

Когда в детскую неокрепшую психику накладывается магической мышление, - это детей сильно пугает. Здесь нужно объяснять ребенку, что это видео ничего общего не имеет с реальностью", - отмечает психолог.

И любовь к таким страшным персонажам – не какая-то особенность нынешних детей, уверяет психолог. До них были и другие пугающие игрушки, например, куклы Monster High. А предыдущие поколения, будучи детьми, любили рассказывать друг другу страшные истории. Как правило, такое увлечение пугающими персонажами проходит с наступлением школьного возраста.