"Помогите спасти жизнь нашему сыну": алматинка просит о помощи в сборе на лечение ребенка от рака

4-летний Муслим - младший ребенок в семье. В 2022 году ему диагностировали острый лимфобластный лейкоз и теперь мальчик нуждается в трансплантации костного мозга, передает NUR.KZ.

"Все началось, как нам казалось, с обычной ОРВИ. Потом добавилась сильная слабость, ребенок перестал ходить. Появились синяки по всему телу. Мы сразу же обратились в больницу, где нам сообщили о диагнозе.

Начали лечение по месту жительства в Алматы. Но, к сожалению, лечение не помогло. У сына случился рецидив, болезнь вернулась еще более агрессивной. Мы начали искать врачей за границей.

Единственный шанс для Муслима - провести трансплантацию костного мозга. Нам согласились помочь в Турции", - говорит мама мальчика Малика Молдашбек.

Сейчас Муслим получает химиотерапию и готовится к трансплантации костного мозга. Ее стоимость составляет 100 000 долларов - 47 676 000 тенге. Большая часть собрана, но осталось собрать еще 17 млн тенге.

"Я хочу попросить у вас помощи. Помогите, пожалуйста, спасти жизнь нашему сыну", - добавила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 4713 9204

Halyk: 4003 0351 8117 9156

Карта привязана к номеру: +7+705-131-88-71 Малика М., мама

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