KAZ.NUR.KZ поможет: задай свой вопрос чиновникам и получи ответ

Редакция KAZ.NUR.KZ запускает проект "Жауап керек". В рамках проекта журналисты редакции намерены донести проблемы народа до властей. Основная цель – получить ответы от чиновников на актуальные вопросы и опубликовать их.

"Вопрос от читателя – ответ от чиновника"

В проекте журналисты редакции будут отбирать вопросы читателей из социальных сетей, основываясь на их важности и актуальности. Задать свои вопросы можно следующим образом:

• Официальная страница в Instagram;

• Официальный канал в Telegram;

• Официальная страница в Facebook;

• Электронная почта editor@corp.nur.kz (в теме письма обязательно укажите, что вопрос для проекта "Жауап керек" ("Нужен ответ").

Каждые две недели вопросы будут отбираться по значимости и актуальности и направляться в профильные ведомства через систему e-otinish. Важно отметить, что в письме желательно указать имя и контактную информацию отправителя. Однако читатели могут задать вопрос и анонимно. Также вопросы можно направлять на двух языках.

Список ведомств, куда будут направлены отобранные вопросы, будет заранее опубликован в социальных сетях.

В этом месяце будут приниматься вопросы, относящиеся к компетенции Министерства науки и высшего образования, а также Министерства просвещения. В последующие месяцы мы сосредоточимся на вопросах, касающихся других ведомств.

Денежный приз за лучший вопрос

Редакция определит лучший вопрос, основываясь на его важности и актуальности. Имя победителя будет опубликовано на страницах KAZ.NUR.KZ в социальных сетях.

Какова наша цель?

Наша основная цель – укрепить обратную связь с читателями, стремиться быть мостом между народом и властью, получать официальные ответы на насущные вопросы и способствовать решению проблем в стране.

Мы приглашаем каждого неравнодушного читателя принять участие в проекте и помочь в решении важных вопросов.