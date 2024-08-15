Сбой произошел в спецЦОНах Казахстана

В спецЦОНах РК случился массовый сбой из-за ситуации с базой данных в России. На данный момент все работает в штатном режиме, пишет корреспондент NUR.KZ со ссылкой на АО "Правительство для граждан".

"Сегодня с 10:48 до 14:45 в связи с недоступностью базы данных ГИБДД РФ во всех спецЦОНах страны не осуществлялся прием заявок на первичную регистрацию транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации.

На текущий момент система ГИБДД РФ работает штатно, прием услугополучателей восстановлен", - рассказали в госкорпорации "Правительство для граждан".

Напомним, в последний раз мы писали о массовом сбое в работе спецЦОНов в в апреле этого года. Тогда наблюдались проблемы с выдачей водительских удостоверений.

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что в спецЦОНах оказываются следующие услуги:

регистрация автотранспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации, а также выдача государственных номерных знаков;

прием теоретического и практического экзаменов на знание правил дорожного движения и вождения автотранспорта;

изготовление и выдача водительских удостоверений.

На сегодняшний день по стране функционируют 16 Спецотделов с автоматизированными автодромами, 12 секторов Спецотделов без автодрома и 74 сектора без автоматизированных автодромов, оказывающих услуги традиционных центров обслуживания населения и услуги Специализированных отделов.