Объявленный в розыск из-за долга павлодарец оказался в Караганде

В Караганде павлодарские полицейские задержали должника, который находился в межгосударственном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как отметили в пресс-службе ведомства, сотрудники управления миграционной службы ДП Павлодарской области выявляют должников, объявленных в розыск на основании постановлений судебных исполнителей.

"К примеру, 13 августа сотрудники разыскали павлодарца, который находился в межгосударственном розыске по категории "должник". В апреле на него был наложен административный штраф в размере 3 030 000 тенге за уклонение от возмещения ущерба физическому лицу. В настоящее время задержанный передан частному судебному исполнителю для дальнейшего решения суда", - сообщили в миграционной службе ДП Павлодарской области.

Отмечается, что с начала года на территории региона в розыске находились 52 должника, из них сотрудники полиции установили местонахождение 30 человек.

Напомним, ранее полиция Восточно-Казахстанской области установила местонахождение крупного должника. Он не вернул жителю Усть-Каменогорска 6 млн тенге. Мужчина почти год скрывался от заемщика и судебных исполнителей. Его обнаружили в Павлодаре. Сведения передали в уполномоченные органы для принятия мер.

Также стражи порядка задержали водителя в Павлодаре, который имеет долг в 52 миллиона тенге. Его автомобиль водворили на штрафстоянку.