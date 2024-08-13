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Эзотерика

"Перестал сидеть и ходить": мальчик из Карагандинской области страдает опасным видом рака

Опубликовано:

Арлан
Арлан. Фото: из личного архива

4-летний Арлан из Карагандинской области рос здоровым ребенком, в 8 месяцев начал делать первые шаги, в год - заговорил. Но в 2,5 года в дом пришла беда - мальчик заболел раком, передает NUR.KZ.

"В два года сын пошел в садик и стал часто болеть. Отец Арлана ушел от нас, все легло на мои плечи, поэтому сад был необходимостью. В детсаду сын перенес ветрянку и после этого, в январе 2023 года, начались первые симптомы.

7 января у Арлана поднялась температура и открылась рвота. Он перестал самостоятельно сидеть, ходить и даже держать голову. Все произошло очень быстро, в один момент", - говорит мама мальчика Айгерим Алиякпарова.

В больнице по месту жительства поставили диагноз "отравление" и выписали лекарства. Несмотря на лечение, Арлану становилось хуже. Тогда его госпитализировали и стали делать капельницы. Ребенок к тому моменту уже ничего ни ел и не пил, говорит мама.

"Продолжались рвота и температура, сына отправили на МРТ головы. По результатам поставили диагноз "перелом заднего черепа", но я не согласилась с этим диагнозом, потому что ребенок не падал и не ударялся.

Нас экстренно отправили на "скорой" в Караганду, в областную больницу, где нейрохирург предположил у Арлана тяжелое заболевание. Неделю лечили симптомы и обследовали, а потом поставили диагноз - "опухоль головного мозга задней черепной ямки", - говорит Айгерим.

Затем мальчику провели операцию, а через 10 дней пришли результаты гистологии, которые подтвердили злокачественную эпиндимому. Арлана перевели в Астану, где он стал получать химиотерапию и лучевую терапию.

Однако у мальчика случился отек мозга, и ему вновь провели операцию и установили шунт. Через три месяца шунт сломался, ребенок снова оказался в тяжелом состоянии.

В общей сложности Арлан перенес уже семь операций на головном мозге. Месяц он находился в коме. А сейчас ему необходима еще одна операция по удалению опухоли и установлению шунта.

Айгерим решила продолжать лечение Арлана в Турции, где мальчика готовы принять. Но на лечение нужно 15 млн тенге, кроме того возможны дополнительные расходы. Собрать такую сумму маме не под силу самостоятельно, потому она просит всех неравнодушных помочь в сборе средств.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 3786 9216

Карта привязана к номеру: +77765254316

ИИН 480308450283 

ORYNBASSAR ALIYAKBAROVA

Алиякбарова Орынбасар (бабушка Арлана)

Номер телефона: +7 7767377338

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148120-perestal-sidet-i-hodit-malchik-iz-karagandinskoy-oblasti-stradaet-opasnym-vidom-raka/

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