Публичные обсуждения по вопросам строительства АЭС состоялись в Павлодаре

В Павлодаре прошли публичные обсуждения по вопросам строительства атомной электростанции в Казахстане, сообщается на сайте Министерства энергетики.

В Павлодаре состоялось обсуждение по вопросам строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. На встрече присутствовали депутаты областного и городского маслихатов, представители местных исполнительных органов и общественных советов, экологических организаций, ведущие эксперты в области энергетики, ученые и активные жители города.

Публичные обсуждения. Фото: официальный сайт Министерства энергетики

Для участия в обсуждении были приглашены представители Министерства энергетики, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", Национального ядерного центра и Института ядерной физики. В ходе встречи спикеры представили планы и перспективы развития атомной энергетики в стране, особое внимание уделив вопросам безопасности, экологичности и экономической целесообразности строительства АЭС.

Генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК" Эрлан Батырбеков подчеркнул важность проекта, отметив, что строительство АЭС может стать значимым шагом в развитии науки и промышленности в Казахстане.

"Строительство АЭС - это высокотехнологический процесс, который потянет за собой развитие многих отраслей. Мультипликативный эффект от строительства однозначно будет для науки, промышленности и подготовки кадров. Вреда от АЭС никакого не будет, поскольку на сегодня предлагается строительство реактора поколения III и III+. Эти реакторы оснащены современными уровнями безопасности, активным и пассивным. В случае выхода реактора из нормального состояния, система безопасности вернет его в оптимальный режим работы", - отметил Эрлан Батырбеков.

Генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин предложил рассмотреть для строительства станции район Алматинской области вблизи озера Балхаш. Он объяснил это необходимостью решения проблемы дефицита электроэнергии в южных регионах страны.

"Как вы знаете, север у нас - основной производитель электроэнергии. Павлодар входит в эту систему и дефицита электроэнергии пока не ощущает, но ситуация на юге сложнее. Линия "Север - Юг" на сегодня пропускает до 2100 мегаватт, чего недостаточно для запитки этих регионов. Поэтому энергетики рекомендуют район озера Балхаш вблизи села Улкен. АЭС как мощный источник позволит разгрузить линию "‘Север - Юг", - сказал Жантикин.

В ходе дискуссии представители экологических организаций и местные жители выразили свои мнения касательно экологических последствий строительства АЭС.

Житель Павлодара и энергетик Сламбек Жарасов отметил, что без новых источников энергии страна может столкнуться с серьезными проблемами в будущем.

"Если мы не начнем в ближайшее время строительство атомной электростанции, то я предполагаю, что где-то к 2030 году нас отбросит обратно к 90-м годам. Помните веерное отключение? Не хотелось бы возвращения тех времен", - сказал Жарасов.

Председатель совета ветеранов Экибастузской ГРЭС -2 Гульфия Ахмедова, которая проработала в сфере энергетики 34 года, выразила уверенность в необходимости строительства АЭС.

"Энергетика всегда идет впереди любой отрасли, если мы ее не будем развивать у нас никогда не будет экономики. Мы будем республикой которая покупает и продает. Наши имеющиеся станции изношены в среднем на 70%, зачем вкладывать в них, если есть новые технологии, такие как атомные станции. Я доверяю нашим ученным, нашей науке. Это же не атомная бомба, это производство электроэнергии. Это позволит создавать новые промышленные производства, тем самым поднимая экономику страны", - подчеркнула Гульфия Ахмедова.

Также на встрече поднимались вопросы захоронения и утилизации отработавшего ядерного топлива, наличия специализированных кадров для строительства и эксплуатации АЭС.

Эксперты заверили участников обсуждения, что современные технологии, используемые в реакторах поколения III и III+, соответствуют всем строгим требованиям безопасности.

"Эти технологии минимизируют экологические риски и обеспечивают высокий уровень защиты", - резюмировал Эрлан Батырбеков.