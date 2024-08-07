"Мама, я справлюсь, я так хочу жить": девочке из Алматы требуется дорогостоящее лечение в Турции

8-летняя девочка с редким именем Оливия из Алматы уже полгода борется с онкологией. Все началось с, казалось бы, обычных простуд, но анализы показали более страшную картину, передает NUR.KZ.

"Осенью 2023 года началась череда простудных заболеваний, которыми ранее дочь не болела. Мезадеонит, бронхит, ангина, отит - это все было за три месяца, было пройдено большое количество узких и профильных специалистов. Мы сдавали анализы, было потрачено почти полмиллиона тенге на все походы к врачам, обследования и так далее. По анализам было видно, что идет сильное воспаление.

Но врачи сказали прийти на пересдачу на фоне выздоровления и пройти полный чекап (обследование - прим. ред.). Что мы и сделали в середине января, обратившись в поликлинику по месту жительства. Получив анализы, увидели, что маркеры воспаления в норме. Но через несколько дней появился странный сухой кашель. Обратились к педиатру-гематологу, который попросил пересдать общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов вручную, так как усомнился в достоверности последних анализов", - говорит мама девочки Елена Михайловская.

Сдав на следующий день анализы, результаты отправили врачу. Картина была удручающей - все показатели были критично низкими, вспоминает мама. В госпитализации им отказали, уверяет Елена, из-за кашля. Тогда семья решила не ждать, а отправиться в клинику Стамбула для полного обследования. Предварительный диагноз, который прозвучал от турецких врачей - лейкоз.

"Перелет обратно в Казахстан для получения лечения с показателями, которые падали каждый день, был уже небезопасен и любой вирус мог стать смертельным. Было принято решение оставаться в клинике. На данный момент наша дочь заканчивает третий протокол химиотерапии. После этого понадобится 6-9 курсов и, возможно, добавят билярную "химию" в последние два протокола стоимостью по 30 000 долларов.

Также стоит вопрос по трансплантации костного мозга, это будет известно по анализам после 3-4 протокола "химии". Врачи дают прогнозы на выздоровление - данный вид рака лечится, возможность полной ремиссии составляет 90%. Именно в этой клинике сильное отделение гематологии, где самые высокие показатели полного выздоровления. Динамика лечения на сегодняшний день положительная", - говорит Елена.

Между тем, несмотря на прохождение терапии, Оливия окончила дистанционно второй класс на отлично и в дальнейшем продолжит учиться в формате онлайн. По словам мамы, Оливия очень сильная и умная девочка, и в свои 10 лет уже понимает всю серьезность ситуации.

"Она сказала: "Мама, я справлюсь, я так хочу жить и очень хочу вернуться домой". Я, оценивая ситуацию, понимаю, что не смогу закрыть все расходы по лечению своего единственного ребенка. Я вынуждена обращаться ко всем неравнодушным людям, фондам, меценатам. Силами семьи, к сожалению, такие суммы не собрать. Прошу о помощи, не оставьте нас наедине с бедой, помогите спасти жизнь нашей дочери", - заключила Елена.

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