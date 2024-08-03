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Магнитная буря вновь накроет Землю в эти выходные

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Взрыв на Солнце
Взрыв на Солнце. Иллюстративное фото: Freepik

Вспышки на Солнце продолжаются. С субботы по воскресенье эксперты вновь прогнозируют магнитную бурю, передает NUR.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Как следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РФ, ближе к позднему вечеру субботы по времени Астаны на Землю вновь обрушится магнитная буря.

Возвращение магнитосферы к спокойному состоянию ожидается утром воскресенья.

Прогноз магнитных бурь по времени Москвы
Прогноз магнитных бурь по времени Москвы. Фото: xras.ru

Добавим, мобильное приложение для метеочувствительных людей Meteoagent прогнозирует также магнитную бурю в конце месяца, 25-26 августа.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури - это сильные возмущения в геомагнитном поле Земли (магнитосфере). По данным агентства NASA, их вызывают солнечные выбросы (вспышки на поверхности Солнца) и возникающие впоследствии солнечные ветры (потоки ионизированных частиц), которые продавливают магнитосферу и влияют на людей, объекты и процессы. Кроме ощутимых проблем со здоровьем, магнитные бури могут вызвать:

  • Сбои в работе навигационных систем и радиосвязи;
  • Проблемы с контролем напряжения в электросетях;
  • Приведение в действие систем аварийного отключения электросети;
  • Сбои в работе приборов и систем;
  • Усиления полярных сияний или возникновение их там, где раньше не было;
  • Нарушения в работе космических кораблей и спутников. В марте производитель космических ракет отложил очередной старт.

Рекомендации на период магнитных бурь августа

Магнитные бури влияют не только на атмосферу и приборы, но и на самочувствие людей. В пики активности геомагнитного поля метеочувствительные люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут ощущать:

  • ухудшение настроения;
  • скачки артериального давления;
  • бессонницу и тревожность;
  • боль в мышцах и суставах;
  • головную боль, головокружение;
  • ухудшение самочувствия.

Как отмечает Королевское астрономическое общество Великобритании, космические бури вскоре можно будет прогнозировать с большей точностью. Это позволит заранее планировать месяц, проводить профилактику осложнений и повышать уровень жизни всем, кто зависит от космической погоды.

Магнитные бури августа - последствия мощных вспышек на Солнце. Более других их ощутят метеочувствительные люди. Чтобы легче пережить колебания магнитного поля, воспользуйтесь простыми рекомендациями.

Поддерживайте физическую активность, организуйте здоровое питание и полноценный сон. Пейте больше воды и избегайте стресса. Если имеете хроническое заболевание, всегда носите при себе необходимые лекарства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144011-magnitnaya-burya-vnov-nakroet-zemlyu-v-eti-vyhodnye/

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