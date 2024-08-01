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Эзотерика

Отцу трех детей из села Береке требуется дорогостоящее лечение от рака

Опубликовано:

Канат Шамаев
Канат Шамаев. Фото: из личного архива

Жителю Алматинской области Канату Шамаеву требуется дорогостоящая терапия, которая может спасти ему жизнь. Отец трех детей страдает раком прямой кишки, передает корреспондент NUR.KZ.

47-летний Канат Шамаев из села Береке Карасайского района Алматинской области всю свою жизнь посвятил работе и семье, на протяжении 15 лет трудясь водителем.

22 октября 2023 года ему поставили диагноз "рак прямой кишки четвертой стадии с метастазами в печень. Аденокарценома G2". В ноябре ему провели операцию. Теперь мужчине приходится жить с колостомой, что доставляет не только физические неудобства, но и большой стресс.

"Супруг прошел девять сеансов химиотерапии, таргетной и лучевой терапии. Однако положительных результатов мы не смогли добиться. В июне мы посетили клинику в Индии и стали получать дополнительное лечение. Надеемся, что после него будут улучшения.

Надежда есть, как и шансы. Есть примеры, когда люди обращались в это медицинское учреждение с подобным диагнозом и возвращались после лечения с положительной динамикой.

К сожалению, в июле мы вернулись на родину из-за нехватки средств. Своими силами мы не можем пронести весь этот груз и справиться с возникшими трудностями. Поэтому решили обратиться за помощью к народу и открыть денежный сбор", - говорит жена Каната Маншук Шамаева.

Необходимая сумма на лечение в Индии составляет 20 миллионов тенге. На сегодня семье удалось собрать только 5 миллионов.

Все лечение Канат проходил на платной основе.

"Каждая "химия" стоила 500 тыс. тенге. Затем добавили в лечение таргетную терапию, которая, к счастью, была бесплатной. Тем не менее вся терапия, которую мы получили в Казахстане, не принесла результатов. Лечение нам обошлось в 4-5 миллиона тенге.

В Индии мы потратили около 7 миллионов тенге. В эту сумму вошли все обследования, томотерапия, химиотерапия, таргетная терапия.

Мы сами закупили препараты на три курса химии и таргетной терапии в Индии. Будем проходить их у нас в стране, так как в данный момент не хватает средств. В августе снова поедем туда и посмотрим на результат от лечения. Также необходимо готовиться к операции", - добавила Маншук.

По словам супруги, Канат - очень добрый, щедрый и отзывчивый человек. К близким он относится с любовью и заботой. Детей он воспитывает с добротой и нежностью.

Реквизиты:

Halyk: 4405639805071337

Kaspi: 4400430139589623

Карты привязаны к номеру: +7 708 190 71 63, Маншук Ш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142984-otcu-treh-detey-iz-sela-bereke-trebuetsya-dorogostoyashchee-lechenie-ot-raka/

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