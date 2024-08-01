Отцу трех детей из села Береке требуется дорогостоящее лечение от рака

Жителю Алматинской области Канату Шамаеву требуется дорогостоящая терапия, которая может спасти ему жизнь. Отец трех детей страдает раком прямой кишки, передает корреспондент NUR.KZ.

47-летний Канат Шамаев из села Береке Карасайского района Алматинской области всю свою жизнь посвятил работе и семье, на протяжении 15 лет трудясь водителем.

22 октября 2023 года ему поставили диагноз "рак прямой кишки четвертой стадии с метастазами в печень. Аденокарценома G2". В ноябре ему провели операцию. Теперь мужчине приходится жить с колостомой, что доставляет не только физические неудобства, но и большой стресс.

"Супруг прошел девять сеансов химиотерапии, таргетной и лучевой терапии. Однако положительных результатов мы не смогли добиться. В июне мы посетили клинику в Индии и стали получать дополнительное лечение. Надеемся, что после него будут улучшения.

Надежда есть, как и шансы. Есть примеры, когда люди обращались в это медицинское учреждение с подобным диагнозом и возвращались после лечения с положительной динамикой.

К сожалению, в июле мы вернулись на родину из-за нехватки средств. Своими силами мы не можем пронести весь этот груз и справиться с возникшими трудностями. Поэтому решили обратиться за помощью к народу и открыть денежный сбор", - говорит жена Каната Маншук Шамаева.

Необходимая сумма на лечение в Индии составляет 20 миллионов тенге. На сегодня семье удалось собрать только 5 миллионов.

Все лечение Канат проходил на платной основе.

"Каждая "химия" стоила 500 тыс. тенге. Затем добавили в лечение таргетную терапию, которая, к счастью, была бесплатной. Тем не менее вся терапия, которую мы получили в Казахстане, не принесла результатов. Лечение нам обошлось в 4-5 миллиона тенге.

В Индии мы потратили около 7 миллионов тенге. В эту сумму вошли все обследования, томотерапия, химиотерапия, таргетная терапия.

Мы сами закупили препараты на три курса химии и таргетной терапии в Индии. Будем проходить их у нас в стране, так как в данный момент не хватает средств. В августе снова поедем туда и посмотрим на результат от лечения. Также необходимо готовиться к операции", - добавила Маншук.

По словам супруги, Канат - очень добрый, щедрый и отзывчивый человек. К близким он относится с любовью и заботой. Детей он воспитывает с добротой и нежностью.

Реквизиты:

Halyk: 4405639805071337

Kaspi: 4400430139589623

Карты привязаны к номеру: +7 708 190 71 63, Маншук Ш.