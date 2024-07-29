Приехавшую на такси в Астану 16-летнюю девушку встретили на вокзале полицейские

16-летняя жительница одного из сел Акмолинской области втайне от родственников уехала в Астану. По ее словам, в столице она хотела трудоустроиться, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в отдел полиции Атбасарского района поступило заявление от жителя одного из сел Жаксынского района об оказании содействия в поиске его 16-летней дочери.

По словам мужчины, 27 июля девочка гостила в доме его брата, жителя Атбасара, а ночью, в период времени с 00.10 до 03.30, ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение ему неизвестно. Родные пытались отыскать ребенка самостоятельно, однако поиски не дали результатов.

Для установления местонахождения без вести пропавшей сотрудники полиции проверили ее контакты, места возможного нахождения и перемещения, изучили ее профили в социальных сетях, опросили друзей, а также водителей такси и общественного транспорта.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, что девочка-подросток на такси отправилась в Астану. В столице сотрудники полиции встретили ее на вокзале и доставили обратно домой.

"Девочка рассказала полицейским, что поехала в столицу с целью трудоустройства. Установлено, что в отношении подростка никаких противоправных действий совершено не было", - отметили в МВД.

По информации старшего инспектора группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП Акмолинской области Антонины Высочиной, с начала текущего года в регионе 31 несовершеннолетний совершил самовольный уход из дома, причем 30 из них были найдены в дежурные сутки.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.