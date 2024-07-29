Приехавшую на такси в Астану 16-летнюю девушку встретили на вокзале полицейские
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16-летняя жительница одного из сел Акмолинской области втайне от родственников уехала в Астану. По ее словам, в столице она хотела трудоустроиться, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в отдел полиции Атбасарского района поступило заявление от жителя одного из сел Жаксынского района об оказании содействия в поиске его 16-летней дочери.
По словам мужчины, 27 июля девочка гостила в доме его брата, жителя Атбасара, а ночью, в период времени с 00.10 до 03.30, ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение ему неизвестно. Родные пытались отыскать ребенка самостоятельно, однако поиски не дали результатов.
Для установления местонахождения без вести пропавшей сотрудники полиции проверили ее контакты, места возможного нахождения и перемещения, изучили ее профили в социальных сетях, опросили друзей, а также водителей такси и общественного транспорта.
В ходе розыскных мероприятий было установлено, что девочка-подросток на такси отправилась в Астану. В столице сотрудники полиции встретили ее на вокзале и доставили обратно домой.
"Девочка рассказала полицейским, что поехала в столицу с целью трудоустройства. Установлено, что в отношении подростка никаких противоправных действий совершено не было", - отметили в МВД.
По информации старшего инспектора группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП Акмолинской области Антонины Высочиной, с начала текущего года в регионе 31 несовершеннолетний совершил самовольный уход из дома, причем 30 из них были найдены в дежурные сутки.
Что делать при пропаже человека
Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141482-priehavshuyu-na-taksi-v-astanu-16-letnyuyu-devushku-vstretili-na-vokzale-policeyskie/