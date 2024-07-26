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Арест и выдворение из страны: иностранца-нелегала наказали за непристойное поведение в Астане

Опубликовано:

Арестованный парень
Арест. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели административные дела в отношении нелегального мигранта, передает NUR.KZ.

Суд рассматривал сразу два дела в отношении нарушителя - за совершение в общественном месте непристойного поведения (ч.1 ст.434 КоАП) и за нарушение иностранцем законодательства РК в области миграции населения (ч.5 ст.517 КоАП).

По обстоятельствам дела, К. находясь в общественном месте демонстрировал непристойное поведение в отношении незнакомой женщины.

Кроме того, правонарушитель работал на строительном объекте без разрешения на работу.

Постановлением суда К. признан виновным в совершении данных правонарушений - его арестовали на 15 суток с последующим выдворением из страны.

Напомним, не так давно в Астане осужден владелец "резиновой" квартиры, где было зарегистрировано порядка 1000 человек. В однокомнатной квартире астанчанина, площадью 35,7 кв. м, зарегистрировали 937 человек. Факт выявлен прокуратурой столицы в рамках проверки соблюдения требований миграционного законодательства.

А прокурорами Алматы был пресечен канал незаконной миграции - виновных привлекли к уголовной ответственности. Как оказалось, иностранцы-нелегалы использовали фиктивные документы, чтобы жить в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2140404-arest-i-vydvorenie-iz-strany-inostranca-nelegala-nakazali-za-nepristoynoe-povedenie-v-astane/

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