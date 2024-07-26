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Проезд по трем улицам ограничат на несколько дней в Алматы

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Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Медеуском и Турксибском районах Алматы временно закроют проезд по трем улицам для проведения реконструкции на теплосетях, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате ограничения введут:

  • с 05:00 27 июля до 09:00 29 июля движение будет закрыто на пересечении улиц Курмангазы и Достык. Движение будет закрыто в обе стороны;
  • с 23:00 26 июля до 22:00 28 июля движение будет ограничено на пересечении улиц Жетысуской и Жургенова. Движение будет закрыто в обе стороны;
  • с 23:00 26 июля до 09:00 29 июля движение будет ограничено по улице Бекмаханова от улицы Орловской до улицы Спасской. Движение будет закрыто в обе стороны.

На период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения в указанных выше районах будет сохранена.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участках реконструкции трубопроводов, которые отработали свой нормативный срок, что также позволит минимизировать риски аварийных ситуаций, чтобы зимой жители не остались без тепла и горячей воды", - говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2140390-proezd-po-trem-ulicam-ogranichat-na-neskolko-dney-v-almaty/

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