Строительство домов после паводков: министр проверил Акмолинскую область

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев проверил темпы ликвидации последствий паводков и возмещения ущерба пострадавшим, сообщает Министерство промышленности и строительства Казахстана.

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев побывал с рабочим визитом в Буландынском районе, в ходе которого ознакомился с темпами строительства жилых домов для пострадавших от паводков буландынцев.

На сегодняшний день строительство начато в селах Иванковка – 41 дом, Капитоновка – 15 домов, Журавлевка – 43 дома, Вознесенка – 16 домов. Согласно плану, возводимые дома будут типовыми - одноэтажными, площадью 80 квадратных метров на одну семью. Вся работа ведется согласно алгоритму. Весь этап строительства, начиная с нулевого цикла, курируется областным профильным ведомством. Несомненно, на местном уровне, ход всех выполняемых работ под непосредственным контролем местного исполнительного органа, компетентных служб, а также депутатского корпуса областного и районного маслихатов.

Министр провел конструктивный диалог с руководителями подрядных организаций, на которые, по сути, возложена огромная ответственность не только за этап строительства, но и дальнейшее благополучное проживание селян в новых домах.

Глава Министерства подверг критике работу подрядчиков в некоторых селах, отметив, что необходимо максимально ускорять темпы работ, мобилизовать все необходимые средства.

«Время требует усиленного ускорения, а это значит, что сегодня работа на объекте должна идти круглыми сутками с концентрацией всех сил, как технических, так и трудовых», - резюмировал Шарлапаев, требуя от подрядчиков не только оперативности, но и качественного выполнения работ.

В ходе визита глава ведомства дал положительную оценку строящимся домам, в частности, в селах Капитоновка и Иванковка, результат и темпы здешних работ видны, что называется «невооруженным» глазом.

Как отметил Канат Шарлапаев, важно, чтобы пострадавшее население почувствовало поддержку государства, чтобы испытания людей остались позади, и они начали новую жизнь в новых уютных домах, которые им строит государство.

По информации Буландынского районного акимата, в регионе продолжаются работы по возмещению ущерба пострадавшим от паводков. В Буландынском, Есильском и Жаркаинском районах предусмотрено строительство для 166 пострадавших. Буландынский район - 115 домов. В селе Вознесенка начато строительство 16 домов, подрядчик ТОО «МарСам».

На сегодняшний день ведутся подготовительные работы в том числе вязка арматуры и работы по бурению свай на 6 домах. На объекте задействовано 3 единицы спецтехники и 25 рабочих, после завершения подготовительных работ будет привлечена дополнительная рабочая сила.

Министр подчеркнул необходимость ускорения темпов строительства и недопущения отставания от намеченного графика, а также поручил обеспечить скорейшее восстановление инфраструктуры, и в результате обеспечить жителей новым жильем в кратчайшие сроки.

Шарлапаев прибыл с рабочей поездкой в село Ивановка, где проинспектировал ход строительства жилья для граждан, пострадавших от наводнения. Всего в 4 районах области предусмотрено строительство жилья для 331 пострадавшего от паводков.

В селе Иванковка ведется строительство 41 дома (20 двухквартирных, 1 одноквартирный), подрядчик - ТОО «Saianur vip service». На сегодняшний день, по 8 домам завершена кладка стен, по 22 домам продолжается кладка стен, по 10 домам залиты фундаменты, 1 дом подготовлен под заливку фундамента. На объекте задействовано 8 единиц спецтехники и 87 рабочих (в том числе дополнительно привлечено 30 человек).

"Регион должен набрать необходимый темп. Задача по предоставлению качественного, безопасного и комфортного жилья. На всех строительных объектах усильте контроль. В области большое количество семей, которые в ожидании жилья живут во временных местах", — сказал Канат Шарлапаев.