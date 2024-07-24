В нацпарке "Бурабай" открыли мультимедийный интерактивный музей (фото)

На поляне Абылай хана в нацпарке после модернизации открылся мультимедийный интерактивный комплекс, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства культуры, сегодня в национальном парке "Бурабай" состоялось торжественное открытие одного из самых высокотехнологичных интерактивных музеев в Казахстане - мультимедийного интерактивного комплекса, расположенного на территории поляны Абылай хана.

Комплекс, гармонично вписывающийся в культурно-выставочное пространство, направлен на развитие культурного, духовного и исторического наследия Казахстана.

На церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, заместитель управляющего делами президента РК Рустам Баялиев и другие.

Торжественное открытие интерактивного музея в Бурабае. Фото: t.me/madenietaqparat

"Очень важно пропагандировать природные красоты, исторические и культурные богатства прекрасного Бурабая. Считаю, что открытие современного инновационного комплекса - это один из важнейших шагов в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. Я верю, что здесь молодежь сможет глубже изучить регион с научной и творческой точки зрения и многому научиться", - сказала Аида Балаева, отметив, важность создания пространств, которые будут не только хранителями истории, но и передовыми институтами, способствующими модернизации общественного сознания.

Торжественное открытие интерактивного музея в Бурабае. Фото: t.me/madenietaqparat

Комплекс был запущен в 2021 году, спустя 3 года его концепция была пересмотрена и модернизирована с использованием новейших анимационных и аудиовизуальных технологий.

"Мультимедийный интерактивный комплекс - это не просто музей: здесь сочетаются инновации и традиции. Тот факт, что он расположен на поляне Абылай хана, является особенным событием, ведь это сакральное место и главная достопримечательность Бурабая. Я уверен, что обновленное пространство станет новой точкой притяжения для культурного обмена и понравится нашим туристам", - отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Торжественное открытие интерактивного музея в Бурабае. Фото: t.me/madenietaqparat

Пространство в здании разделено на девять тематических зон: наследие Великой степи, путешествие по Казахстану, полет птицы Самрук, степь батыров, вечная страна, история Великой степи, ключевые личности, коридор времени, бата Абылай хана, что позволяет каждому посетителю погрузиться в атмосферу казахской культуры и познакомиться с историей страны.

Мультимедийный интерактивный музей в Бурабае. Фото: https://t.me/madenietaqparat

Торжественное открытие интерактивного музея в Бурабае. Фото: t.me/madenietaqparat

Мультимедийный интерактивный музей в Бурабае. Фото: t.me/madenietaqparat

Мультимедийный интерактивный музей в Бурабае. Фото: t.me/madenietaqparat

Торжественное открытие интерактивного музея в Бурабае. Фото: t.me/madenietaqparat

Отметим, ежегодно визит-центры Казахстана привлекают тысячи посетителей. В наиболее популярных, таких как Тургенсай в национальном парке Иле-Алатау и Шарынский каньон, их число превышает 300 000 человек в год. Эти цифры отражают не только привлекательность данных объектов, но и значительные усилия по развитию и поддержке инфраструктуры, что способствует сохранению и популяризации богатого культурного наследия страны.