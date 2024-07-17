Нотариуса за незаконные действия лишили лицензии в Актобе

В Актобе нотариуса лишили лицензии - он совершил более 2 тыс. незаконных исполнительных надписей для взыскания долгов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Актюбинской области проведена проверка в деятельности нотариусов на предмет соблюдения законности при совершении исполнительной надписи.

Согласно Закону "О нотариате" исполнительная надпись совершается по месту регистрации либо по месту жительства должника. В случае, если должником является юридическое лицо, то по месту его регистрации либо по месту нахождения его постоянно действующего органа.

В 2022 году одним из нотариусов совершена исполнительная надпись о взыскании с должника в пользу одной микрофинансовой организации свыше 50 тыс. тенге.

Изучением материалов установлено, что должник проживает и прописан по месту жительства в Атырау, а займодатель - микрофинансовая организация расположена в Карагандинской области.

"В нарушение требований закона данным нотариусом совершены более 2 тыс. исполнительных надписей, когда взыскатель, должник и нотариус были зарегистрированы в разных городах", - отметили в прокуратуре Актюбинской области.

По акту надзора Министерством юстиции подано исковое заявление о лишении нотариуса лицензии.

Постановлением Актюбинского областного суда от 3 июня 2024 года гражданина лишили лицензии на нотариальную деятельность.

По данным с сайта gov.kz, исполнительная надпись представляет собой распоряжение нотариуса о взыскании с должника причитающейся взыскателю определенной денежной суммы или истребования движимого имущества.

Исполнительная надпись является документом, на основании которого в принудительном порядке удовлетворяются требования кредиторов.

Ранее в Костанае у нотариусов разгорелся спор из-за расстояния между офисами. Суд признал незаконным привлечение частного нотариуса к дисциплинарной ответственности нотариальной палатой.