Инвалида восемь раз незаконно штрафовали за неуплату парковки в Алматы

Видеобот платной парковки 8 раз штрафовал алматинца с инвалидностью за "нарушение". С вопросом пришлось разбираться уполномоченному по правам человека, передает NUR.KZ со ссылкой на УПЧ.

Как сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека в РК, заявитель сообщил, что на территории рядом с его домом установили платную парковку, прилегающую к подъезду.

Из-за особых потребностей здоровья алматинец с инвалидностью 2 группы вынужден парковаться возле подъезда, однако видеобот автоматически штрафовал его за неуплату парковки. В общей сложности на него было оформлено 8 административных протоколов.

По инициативе представителя омбудсмена, данный вопрос был рассмотрен на встрече с акиматом и компанией "Алматы паркинг". По итогам встречи представители администрации пообещали разобраться с проблемой до конца 3 квартала, сделав для жильцов дома паркинг бесплатным.

Также направлено письмо в адрес Управления административной полиции ДП Алматы для дальнейшей отмены правонарушений заявителя. В Республиканскую палату ЧСИ также направлен отзыв об отмене исполнительных производств.

На данный момент все предписания в отношении заявителя полностью аннулированы, на расчётный счет возвращена удержанная сумма, ранее инкассированная в рамках проведения исполнительных действий.

Напомним, в мае прошлого года мы писали, что платные парковки Алматы были возвращены в коммунальную собственность города. Теперь ими управляет единый оператор – КГП "Алматы паркинг".

По данным акимата, бесплатно пользоваться парковочными местами могут:

участники и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий на территории других стран;

инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида;

многодетные матери, отмеченные почетными наградами;

пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Получить льготное разрешение можно на сайте aparking.kz.

Кроме того, некоторые жители города могут оформить резидентское разрешение, которое позволяет жителям домов в зоне платных парковок пользоваться ими на льготных условиях.

При этом отмечается, что в случае получения штрафа его необходимо оплатить в течение 30 дней. В противном случае дело передается судебным исполнителям для принудительного взыскания.

По всем вопросам можно звонить в контакт-центр КГП на ПХВ "Алматы паркинг" по номерам:

+7 (727) 338-29-95;

+7 (727) 331-39-49.