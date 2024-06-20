Почему тормозные колодки для поездов находят на путях, рассказали в метро Алматы

Сотрудники метро Алматы сообщили, что на путях находят обломки колодок, что может привести к отказу тормозов. В "Метрополитене" объяснили ситуацию, заявив что рисков для людей нет, передает NUR.KZ.

Сотрудники метрополитена утверждают, что в мае 2024 года состоялся закуп большой партии тормозных колодок для локомотивов - более 2 тысяч колодок. Как говорит теперь уже бывший сотрудник "Метрополитена" Роллан Балгабаев, согласно техспецификации должны были быть закуплены колодки немецкого производства, а на самом деле детали оказались поддельными - китайского производства.

В итоге, уверяет он, для алматинского метро поставили не оригинальные колодки, а подделку с техническими характеристиками, не соответствующими требованиям безопасности, которые могут привести к отказу тормозов.

К слову, видео с обломками уже распространяется в Сети.

Роллан Балгабаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как уверяет Балгабаев, конкурс на их закуп был объявлен в конце 2023 года.

"Должны были быть производства компании Becorit, Германия, но колодки приняты через Китай, закупили их у китайской компании. Получается, китайская компания предоставила письмо что у Becorit закупили в количестве 2016 штук.

На данный момент колодки, которые они приняли в мае, просто сыпятся за месяц. Они утверждают, что материалы свежие, но они разваливаются и их находят сотрудники", - говорит Роллан Балгабаев.

Также он уверяет, что раньше колодки закупались китайские, но в спецификации не было требований касательно немецких колодок.

Колодки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Одна колодка заложена в бюджет по 85 тыс. тенге, компания выиграла по 43 тыс. за колодки. В два раза снизили цену", - говорит Балгабаев.

Сам Роллан Балгабаев трудился начальником отдела безопасности и охраны труда в "Метрополитене" в течение 12 лет. Однако, как говорит мужчина, с 1 июня этого года его сократили.

Ему ответил замдиректора КГП "Метрополитен" по эксплуатации Абзал Шогельбаев. Он заявил, что ломаются на самом деле колодки, которые были закуплены в количестве 296 штук прежним руководством в 2022 году. В 2023 году, говорит он, уже поднимался вопрос о качестве деталей.

Абзал Шогельбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Они ломаются , крошатся. По этому поводу мы проводим в этом году служебное расследование. И распоряжение было все факты фиксировать на видео, фото и составлять дефектные акты. Тормозные колодки, которые были закуплены в этом году, они установлены и качественно работают.

Ломаются те, которые мы начинаем менять - это установленные в 2022 и 2023 годах. Нынешние прошли качественную экспертизу. У нас есть обоснование того, что мы делали запрос нашему поставщику Hyundai Rotem, они предоставили письмо, что колодки соответствуют требованиям", - говорит Шогельбаев.

Колодки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пресс-службе КГП "Метрополитен" также прокомментировали ситуацию.

"Данные колодки являются кусками старых колодок, которые были заменены на качественные после выявления руководством предприятия. Видео снимались специалистами по поручению руководства метрополитена на основании распоряжения №10-р от 7 июня для фиксации и актирования.

Напомним, в 2023 году, инициированный руководством предприятия, аудит выявил закуп некачественных колодок. Материалы и заключение аудита были переданы в правоохранительные органы для принятия мер в рамках действующего законодательства. А колодки были заменены на качественные, которые на безвозмездной основе предоставил завод-изготовитель.

Безопасности движения угрозы нет, метрополитен уделяет особое внимание безопасности и бесперебойной работе составов", - сообщили в "Метрополитене".

Позднее в КГП "Метрополитен" добавили, что бывший и работающий сотрудники созвали представителей СМИ, чтобы обвинить Алматинский метрополитен в нарушениях трудового кодекса, и угрозе безопасности пассажиров.

"На встречу пришло также руководство метрополитена, представители инспекции труда, которые напомнили истоки конфликта.

В свете проверок и возможности возбуждения уголовных дел в месенджерах среди представителей СМИ распространялась анонимная рассылка с якобы требованием сотрудников метрополитена об увольнении нынешнего руководителя и.о. Алмасбека Орынбекова, который был назначен 4 декабря 2023 года. Основной целью анонимной рассылки группой лиц является отвлечение внимания как различных госорганов, так и общественности от ранее выявленных нарушений в прошлые годы, которые находятся на рассмотрении правоохранительных органов", - говорят в "Метрополитене".

Там отметили, что аноним был подготовлен и рассылается в свете проверок, инициированных новым руководителем по факту возможных хищений денежных средств при закупе запасных частей в электродепо по согласованию с главным инженером предприятия.

"Так, в ходе плановых проверок был выявлен ряд нарушений по государственным закупкам, где намеренно были предоставлены коммерческие предложения по завышенным ценам. Таким образом, предварительный ущерб составил более 137 миллионов тенге. Кроме того, выявлены факты нарушения трудовой дисциплины рядом сотрудников производственных служб.

Новым инфоповодом, который стал приглашением для СМИ сегодня со стороны якобы ущемленных сотрудников стала новая рассылка видео, где якобы показаны сломанные тормозные колодки китайского производства, которые несут угрозу безопасности пассажиров.

Руководство метрополитена, опровергло информацию, разъяснив, что это псевдорассылка и на видео - куски старых колодок, которые были заменены на качественные", - сообщили в пресс-службе алматинского метро.

Напомним, ранее в главной транспортной прокуратуре начали новое досудебное расследование начали по делу о хищении в метро Алматы. Последний анализ показал, что сотрудники ГКП "Метрополитен" купили первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге, заявили в надзорном ведомстве.