С казахстанского бизнесмена Владимира Джуманбаева сняли обвинения в Кыргызстане

ГКНБ Кыргызстана снял с казахстанского топ-менеджера Владимира Джуманбаева ранее предъявленные обвинения в финансировании ОПГ, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В ГКНБ Кыргызстана рассказали, что уголовное преследование по факту финансирования ОПГ Камчыбека Асанбека со стороны казахстанского бизнесмена Владимира Джуманбаева прекращено. "В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем были установлены отдельные факты финансирования деятельности ОПГ так называемого "вора в законе" К .Асанбека со стороны одного из крупных бизнесменов РК - Джуманбаева Владимира Викторовича.

Однако 19 июня Джуманбаев прибыл на территорию Кыргызской Республики, где при его активном участии со следственными органами проведены ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий", - говорится в сообщении ГКНБ КР в Instagram.

В результате предъявленные ранее обвинения Джуманбаеву были сняты в связи с отсутствием причастности к деятельности и финансированию ОПГ, досудебное производство прекращено.

Напомним, ранее в Сети появилась информация ГКНБ Кыргызстана об объявлении в международный розыск гражданина Казахстана, топ-менеджера ТОО "Kazakhmys Holding" и акционера "Алтын Алмас", "Каражыра" Владимира Джуманбаева.

В Kazakhmys Holding" заявили, что он не имеет отношения к указанным в сообщении ГКНБ структурам, а также не скрывается от правоохранительных органов и готов оказать всяческое содействие следствию.

Добавим, по информации Forbes Казахстан, Владимир Джуманбаев в рейтинге за май 2024 года занял 25-е место в списке богатейших бизнесменов страны. Состояние - 365 млн долларов.