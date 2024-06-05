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Информацию о розыске топ-менеджера "Kazakhmys Holding" Джуманбаева прокомментировали в компании

Опубликовано:

Kazakhmys Holding
Логотип Kazakhmys Holding. Фото: Kazakhmys Holding

В сети распространяется информация ГКНБ Кыргызской Республики об объявлении в международный розыск гражданина Казахстана, топ-менеджера ТОО "Kazakhmys Holding" и акционера "Алтын Алмас", "Каражыра" Владимира Джуманбаева. В компании прокомментировали заявление ведомства.

В компании заявили, что Владимир Джуманбаев не имеет отношения к указанным в сообщении ГКНБ структурам.

"На данный момент Джуманбаев находится в трудовом отпуске. Он не скрывается от правоохранительных органов и готов оказать всяческое содействие следствию", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в "Казахмыс" отметили, что официальных запросов от органов досудебного расследования Кыргызстана в адрес группы компаний "Казахмыс", "Алтын Алмас" и "Каражыра" не поступало.

"Группа компаний осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и готова предпринять меры по правовой защите своих сотрудников", - заключили в организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113062-informaciyu-o-rozyske-top-menedzhera-kazakhmys-holding-dzhumanbaeva-prokommentirovali-v-kompanii/

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