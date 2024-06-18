Умерла Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова
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В Министерстве культуры и информации выразили соболезнования в связи со смертью Народной артистки Казахстана Торгын Тасыбековой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Министерство культуры и информации выразило соболезнования в связи со смертью Народной артистки Казахстана Торгын Тасыбековой. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
"Ее красивый голос, прекрасный образ и сыгранные ею персонажи останутся в памяти людей навсегда", - говорится в сообщении.
По информации на сайте Казахского Национального театра драмы им. Мухтара Ауэзова, Тасыбекова Толкын Жилкишикызы родилась в 1938 году в селе Ынтымак, Илийского района, Алматинской области.
Народная артистка Казахской ССР (1991), кавалер ордена "Құрмет" (2006), кавалер ордена "Парасат" (2016).
Выпускница актерского отделения Консерватории им. Курмангазы. В 1961 году была принята в актерский состав Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова.
Помимо работ в театре, снималась в таких фильмах, как "На крыльях песни", "Оазис любви", "Карой", "Ее домбры был верен звук", "Невозможный дети", "Голубая остановка".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119785-umerla-narodnaya-artistka-kazahstana-torgyn-tasybekova/