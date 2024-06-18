Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Умерла Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова

Опубликовано:

Торгын Тасыбекова
Торгын Тасыбекова. Фото: t.me/madenietaqparat

В Министерстве культуры и информации выразили соболезнования в связи со смертью Народной артистки Казахстана Торгын Тасыбековой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство культуры и информации выразило соболезнования в связи со смертью Народной артистки Казахстана Торгын Тасыбековой. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

"Ее красивый голос, прекрасный образ и сыгранные ею персонажи останутся в памяти людей навсегда", - говорится в сообщении.

По информации на сайте Казахского Национального театра драмы им. Мухтара Ауэзова, Тасыбекова Толкын Жилкишикызы родилась в 1938 году в селе Ынтымак, Илийского района, Алматинской области. 

Народная артистка Казахской ССР (1991), кавалер ордена "Құрмет" (2006), кавалер ордена "Парасат" (2016).

Выпускница актерского отделения Консерватории им. Курмангазы. В 1961 году была принята в актерский состав Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова.

Помимо работ в театре, снималась в таких фильмах, как "На крыльях песни", "Оазис любви", "Карой", "Ее домбры был верен звук", "Невозможный дети", "Голубая остановка".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119785-umerla-narodnaya-artistka-kazahstana-torgyn-tasybekova/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.