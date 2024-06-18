На казахстанцев могут подать в суд за негативный отзыв или комментарий

Получить повестку в суд могут казахстанцы, которые оставили негативный отзыв, не имея при этом доказательств. Об этом заявила юрист во время брифинга на площадке РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

Представитель СМИ рассказала историю девушки, которая получила ожог после процедуры на брови в салоне красоты.

Когда она оставила негативный отзыв в "2ГИС", салон пригрозил подать иск о защите чести. Юрист подтвердил девушке, что салон имеет на это право.

Получается, оставлять отзыв можно, только если человек выиграл суд и доказал, что услуга была оказана некачественно, спросил журналист.

"Прежде, чем оставлять комментарии, отзывы в интернете, действительно нужно пройти судебную врачебную экспертизу. И только после решения суда, когда будет сам факт того, что это действительно ожог, нанесенный косметологическим центром - результат некачественно проведенной процедуры - тогда можно оставлять комментарий.

Иначе тот, кто оказывает услуги, может подать в суд за свою деловую репутацию, честь и достоинство", - пояснила юрист общественной организации "Городской центр по защите прав потребителей "Фемида" Лера Абдулхаирова.