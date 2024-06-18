"Операция – единственный шанс": житель Актау просит помощи в сборе 48 млн тенге на лечение годовалого сына
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Годовалый Галымжан из Актау уже несколько месяцев борется за жизнь с лейкозом - раком крови. Малышу нужна пересадка костного мозга, на которую нужно более 48 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.
"Моему сыну в сентябре 2023 года, на 5 месяце жизни, диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Мы прошли два этапа химиотерапии в Научном центрепедиатрии и детской хирургии в Алматы. Сейчас Галымжан нуждается в срочной пересадке костного мозга.
Мы провели переговоры с клиникой Acibadem в Стамбуле, которая специализируется на трансплантации костного мозга. Они готовы нам помочь. По рекомендации врачей, лечение необходимо начать незамедлительно, но стоимость лечения составит 107 000 долларов - 48 500 000 тенге", - говорит отец мальчика, Жасулан Карибаев.
Он отмечает, что в семье затруднительное финансовое положение. К тому же, кроме Галымжана родители воспитывают еще троих детей.
"Эта операция - единственный шанс на выздоровление и возвращение к полноценной жизни нашего малыша", - заключил отец.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119218-operaciya-edinstvennyy-shans-zhitel-aktau-prosit-pomoshchi-v-sbore-48-mln-tenge-na-lechenie-godovalogo-syna/