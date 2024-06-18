Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Операция – единственный шанс": житель Актау просит помощи в сборе 48 млн тенге на лечение годовалого сына

Опубликовано:

Галымжан
Галымжан. Фото: из личного архива

Годовалый Галымжан из Актау уже несколько месяцев борется за жизнь с лейкозом - раком крови. Малышу нужна пересадка костного мозга, на которую нужно более 48 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Моему сыну в сентябре 2023 года, на 5 месяце жизни, диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Мы прошли два этапа химиотерапии в Научном центрепедиатрии и детской хирургии в Алматы. Сейчас Галымжан нуждается в срочной пересадке костного мозга.

Мы провели переговоры с клиникой Acibadem в Стамбуле, которая специализируется на трансплантации костного мозга. Они готовы нам помочь. По рекомендации врачей, лечение необходимо начать незамедлительно, но стоимость лечения составит 107 000 долларов - 48 500 000 тенге", - говорит отец мальчика, Жасулан Карибаев.

Он отмечает, что в семье затруднительное финансовое положение. К тому же, кроме Галымжана родители воспитывают еще троих детей.

"Эта операция - единственный шанс на выздоровление и возвращение к полноценной жизни нашего малыша", - заключил отец.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 7956 4758

Карта привязана к номеру: +7 701 224 49 00, Жасулан К, папа

Halyk: 4003 0351 8796 9733

Instagram: @help.galymzhan.aktau 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119218-operaciya-edinstvennyy-shans-zhitel-aktau-prosit-pomoshchi-v-sbore-48-mln-tenge-na-lechenie-godovalogo-syna/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.