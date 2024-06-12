Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бассейн вместо фонтана: акимат Алматы подал в суд на гостиницу "Казахстан"

Опубликовано:

Гостиница "Казахстан" в Алматы
Гостиница "Казахстан". Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Акимат Алматы подал иск в суд за реконструкцию фонтана на гостиницу "Казахстан". Ранее алматинцы обратили внимание, что часть исторического фонтана стала бассейном возле отеля, передает NUR.KZ.

Ранее паблик almaty.tourstudio публиковал фотографии, снятые с 15 этажа гостиницы "Казахстан".

"Как вы видите, половина исторического фонтана гостиницы перекрыта, и на его месте теперь красуется бассейн. Причем изначальная конструкция самого фонтана сдвинута в правую часть. Очень "изящно" бассейн закрыли зелеными насаждениями, чтобы бассейн не было видно с улицы, и чтобы у горожан не возникло лишних вопросов", - говорится в описании.

Авторы также уверяют, что гостиница и фонтан - это памятник истории и культуры местного значения и, по их словам, снос, перемещение, изменение недвижимых памятников истории и культуры запрещается по закону РК.

Между тем в акимате города сообщили, что работы на фонтане гостиницы приостановлены, а собственник будет привлечен к ответственности.

Так, по данным управления градостроительного контроля Алматы, строительно-монтажные работы по реконструкции фонтана у гостиницы "Казахстан" проводились без разрешительных документов.

"Работы на объекте приостановлены, в отношении собственника ТОО "Crown Star" в результате внеплановой проверки приняты меры по части 1 статьи 316 и по статье 321 КоАП РК с выдачей предписания на устранение нарушений. На сегодняшний день управлением инициируется иск в суд на принудительное исполнение предписания", - уточнили в ведомстве.

Как уточнили в управлении культуры, фонтан не является частью памятника, однако находится на территории охранной зоны.

"Здание гостиницы "Казахстан" в соответствии с постановлением акимата города Алматы от 17 марта 2021 года внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы.

В связи с этим, для проведения каких-либо строительных или реконструкционных работ на территории объекта, собственнику необходимо было подготовить соответствующую научно-проектную документацию и обосновать необходимость проведения научно-реставрационной работы. Однако этого не было сделано, собственник здания в управление не обращался", - сообщили в Управлении.

Также в ведомстве добавили, что в апреле 2024 года сотрудники управления культуры проверили объект и потребовали от собственника гостиницы ТОО "Crown Star" прекратить строительные работы на территории охранной зоны и устранить нарушения.

Кроме того, 24 мая 2024 года в прокуратуру Медеуского района Алматы направлен запрос об оказании содействия в привлечении к ответственности собственника гостиницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116113-basseyn-vmesto-fontana-akimat-almaty-podal-v-sud-na-gostinicu-kazahstan/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.