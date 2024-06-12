Бассейн вместо фонтана: акимат Алматы подал в суд на гостиницу "Казахстан"

Акимат Алматы подал иск в суд за реконструкцию фонтана на гостиницу "Казахстан". Ранее алматинцы обратили внимание, что часть исторического фонтана стала бассейном возле отеля, передает NUR.KZ.

Ранее паблик almaty.tourstudio публиковал фотографии, снятые с 15 этажа гостиницы "Казахстан".

"Как вы видите, половина исторического фонтана гостиницы перекрыта, и на его месте теперь красуется бассейн. Причем изначальная конструкция самого фонтана сдвинута в правую часть. Очень "изящно" бассейн закрыли зелеными насаждениями, чтобы бассейн не было видно с улицы, и чтобы у горожан не возникло лишних вопросов", - говорится в описании.

Авторы также уверяют, что гостиница и фонтан - это памятник истории и культуры местного значения и, по их словам, снос, перемещение, изменение недвижимых памятников истории и культуры запрещается по закону РК.

Между тем в акимате города сообщили, что работы на фонтане гостиницы приостановлены, а собственник будет привлечен к ответственности.

Так, по данным управления градостроительного контроля Алматы, строительно-монтажные работы по реконструкции фонтана у гостиницы "Казахстан" проводились без разрешительных документов.

"Работы на объекте приостановлены, в отношении собственника ТОО "Crown Star" в результате внеплановой проверки приняты меры по части 1 статьи 316 и по статье 321 КоАП РК с выдачей предписания на устранение нарушений. На сегодняшний день управлением инициируется иск в суд на принудительное исполнение предписания", - уточнили в ведомстве.

Как уточнили в управлении культуры, фонтан не является частью памятника, однако находится на территории охранной зоны.

"Здание гостиницы "Казахстан" в соответствии с постановлением акимата города Алматы от 17 марта 2021 года внесено в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы.

В связи с этим, для проведения каких-либо строительных или реконструкционных работ на территории объекта, собственнику необходимо было подготовить соответствующую научно-проектную документацию и обосновать необходимость проведения научно-реставрационной работы. Однако этого не было сделано, собственник здания в управление не обращался", - сообщили в Управлении.

Также в ведомстве добавили, что в апреле 2024 года сотрудники управления культуры проверили объект и потребовали от собственника гостиницы ТОО "Crown Star" прекратить строительные работы на территории охранной зоны и устранить нарушения.

Кроме того, 24 мая 2024 года в прокуратуру Медеуского района Алматы направлен запрос об оказании содействия в привлечении к ответственности собственника гостиницы.