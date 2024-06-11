Акция чистоты в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" в области Жетісу

Республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан" активно организована в области Жетісу и получила огромную поддержку со стороны населения. На сегодняшний день в общенациональном мероприятии по уборке приняли участие около 150 тысяч человек, сообщается на сайте акимата области.

На территории "Джунгарского Алатауского государственного национального природного парка", расположенного в Сарканском районе области Жетісу, который является жемчужиной природы страны, проводится масштабная экологическая акция. Помимо санитарной очистки территории национального парка от мусора, в лесохозяйственном питомнике проводятся работы по подготовке к осеннему сезону по посадке деревьев. В частности, приоритетным направлением является подготовка посадочных мест.

Стоит отметить, что в следующем году в питомнике на территории национального парка будет высажено 80 тысяч деревьев. В дальнейшем они будут направлены не только на территории области, но и во все уголки республики. Данный питомник играет важную роль в воспроизводстве лесной базы в стране. Именно так готовятся к осеннему сезону посадки деревьев семиреченцы, следуя народной мудрости "Қыстың қамын, жаз ойла" (Готовь сани летом).

Девушка белит дерево. Фото: Акимат области Жетісу

В парке "Койтас", который является важным природным и исторически значимым местом в регионе, наряду с проведением чистоплотных мероприятий, планируется освободить территорию парка от гигантских камней.

Особенностью парка "Койтас" является то, что, здесь распологаются огромные валуны, оставшиеся от большого наводнения по словам жителей села. Местные жители отремонтировали его внутри, сделали аллею между камнями и превратили его в местный достопримечательность. В этом мероприятии примут участие сильнейшие люди региона. Среди них есть известные "Туйепалуаны" региона. Они не только очистят территорию от камней и внесут свой вклад в акцию, но и будут соревноваться в силе. Будут организованы соревнования по поднятию камней, и по итогам будут награждены лучшие. Кроме того, ТОО "Акбулак-Продукт" не останется на стороне и внесет свой вклад в республиканскую акцию чистоты. Всем участникам акции будут предложены национальные напитки местного производства.

Фото: Акимат области Жетісу

В Екиашинском сельском округе к уборке вдоль реки Теректы также приступили жители села. На сегодняшний день 2000 метров берега реки будут очищены от мусора. Именно берега этой реки отличаются по сравнению с другими местами наличием больших плиточных камней. В ходе акции проводится очистка поверхности этих плиточных камней.

Сотрудники чрезвычайной ситуации области Жетісу призывают к чистоте: на озерах Алаколь, Балхаш, занимающих территорию области, продолжат свою работу сотрудники Чрезвычайной службы области. В преддверии купального сезона, проводя подводную уборку, ДЧС с помощью водолазов очистит водоем от мусора, обеспечит безопасность и чистоту отдыхающим. Тем самым сотрудники службы чрезвычайной ситуации, занимающиеся чистотой под водой, заявляют, что "Мера чистоты должна соблюдаться не только на поверхности Земли, но и глубоко в озере".

Фото: Акимат области Жетісу

Кроме того, по области организуются конкурсы "Чистый двор", "Чистая улица". В соответствии с результатом эко-рейда, специально разработанного от Юных Стражей природы, на самых чистых дворах и улицах устанавливается специальные таблички. Также среди отдыхающих на природе проходит челлендж #Тазаlike. Челлендж чистоты призывает каждого отдыхающего убирать мусор за собой.

Стоит отметить, что в рамках акции "Таза Қазақстан" в области Жетісу задействовано 887 единиц техники, в результате чего вывезено 5388 тонн мусора, очищено 2200 км арычной сети. Кроме того, проведен текущий ремонт 25 826 м2 автомобильных дорог. На территории области за время акции посажено 29 514 саженцев.

Данные работы охватят каждую территорию области и будут продолжены до конца года.