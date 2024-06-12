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"Алматинцы скупают светоотражающие шторы": торговцы рассказали, как изменились продажи после перевода часов

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Покупатель выбирает шторы
Покупатель выбирает шторы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинцы стали чаще покупать блэкаут-шторы, не пропускающие солнечный свет. Одна из причин выросшего спроса, говорят продавцы, - смена часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

Почти 25 лет Саадат занимается продажей штор. У истоков бизнеса стояла ее свекровь, которая начинала с поставок гипюровых занавесок из Ирана. Сейчас семейное дело представлено широким ассортиментом штор в нескольких сотнях оттенков.

Саадат
Саадат. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Значительную часть бутика занимают блэкаут-шторы, спрос на которые резко вырос из-за перевода часов.

"Сейчас хорошо идут в основном блэкаут-шторы, потому что солнечные дни увеличились. Утро со сменой часового пояса стало наступать раньше. После перевода часов блэкаут идет очень хорошо, особенно среди тех, у кого окна на солнечной стороне.

Бутик Саадат
Бутик Саадат. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К тому же, сейчас лето, жарко. Всем хочется теневые шторы ставить. Многие клиенты жалуются, что из-за перевода часов не высыпаются и хотят блэкаут-шторы, чтобы хотя бы в выходные дни выспаться", - отмечает Саадат.

Подтверждая ее слова, в бутик зашла покупатель Марина. Алматинка живет в частном доме и уже не первый месяц после перевода часов не высыпается.

Бутик Саадат
Бутик Саадат. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Вечером дети устают, и мы устаем, потому что рано просыпаемся. Будильник мне стал не нужен. Я по натуре сова, но из-за того, что перевели время, я просыпаюсь в четыре утра. Солнце светит так, что шторы не спасают. У меня висят обычные шторы, сейчас задумалась о том, чтобы перейти на блэкаут", - говорит Марина.

Бутик Саадат
Бутик Саадат. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И таких, как Марина, среди алматинцев очень много, отмечает Саадат. Потому блэкаут-шторы заняли почетное место в центре бутика. Свой товар предпринимательница заказывает из Турции.

"Блэкаут - это качественная светоотражающая ткань, которая не пропускает солнечный свет от 95 до 100%. Разновидностей блэкаут-штор очень много. Это двухсторонние матовые, абсолютно матовые, новинка - рогожка, где смесь полиэстера, хлопковой ткани, вискозы, сделанная под натуральную ткань.

Бутик Саадат
Бутик Саадат. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но абсолютно матовый - самый популярный. Он на 100% не пропускает солнечный свет. Мы завезли ткань в сентябре прошлого года, и она сразу хорошо пошла. Каждые 20 дней у нас приходят их новые поставки. Цены на блэкаут-шторы начинаются от 6 тысяч тенге", - рассказывает бизнесвумен.

Бутик Саадат
Бутик Саадат. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейчас у алматинцев в тренде однотонные практичные ткани, не требующие глажки и специальной чистки. От блесток, страз и яркой вышивки жители мегаполиса отказались около трех лет назад, говорит Саадат.

Популярны однотонные ткани и в бутике Рахилям. Женщина много лет проработала на предприятии легкой промышленности, пока в 90-е годы фабрику не закрыли. Тогда Рахилям стала сама шить шторы и продавать их на рынке. Этим предпринимательница занимается уже порядка 30 лет.

Рахилям
Рахилям. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Спрос на плотные шторы, в том числе и блэкаут, начинает расти каждый год в середине мая, отмечает Рахилям. Чаще всего покупают их жители, квартиры которых расположены на солнечной стороне, и в окна которых светят уличные фонари.

"У нас блэкаут идет на льняной и хлопчатобумажной основе, также есть экоткань - это новинка. Экоткань на 90% поглощает дневной свет. А для зимы она хороша, когда дует с окон, особенно с витражных. Очень хорошо закрывает. Льняной блэкаут вообще у нас - хит продаж. И атласная основа тоже в моде сейчас.

Бутик Рахилям
Бутик Рахилям. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Цены - от 3 до 12 тысяч тенге за метр. Экоткань, например, стоит четыре тысячи тенге, а атлас - от пяти до восьми тысяч за метр. Но шторы подорожали. Если сравнивать с прошлым годом, то цены выросли на 30%. Мы возим из Турции и Пекина", - рассказывает Рахилям.

Бутик Рахилям
Бутик Рахилям. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Четверть всего ассортимента представляют блэкаут-шторы, говорит предпринимательница. Хорошо продукция идет с середины мая до января. А вот весной клиентов очень мало.

"Сейчас еще сезон ремонтов. Люди хотят сразу и шторы обновить. Сейчас оборот побольше пошел. Когда хорошая торговля, то можно получать 500 тысяч тенге в день. Но и бывает, что неделями сидим и ждем клиентов", - говорит Рахилям.

Бутик Рахилям
Бутик Рахилям. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейчас алматинцы не выезжают на рынки в поисках штор, говорит швея Самира. Многие предпочитают заказывать занавески не выходя из дома.

"Раньше заказов очень много было. А сейчас - спад из-за интернет-магазинов. Клиентов меньше стало. Изменились и сами шторы. Раньше было все цветное, с узорами. Я порой удивлялась: каких только штор не было… а сейчас почти у всех однотонные", - говорит швея Самира.

Швея Самира
Швея Самира. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, мнение Самиры на рынке разделяют многие. Значительная часть предпринимателей и продавцов говорят, что конкурировать с интернет-магазинами очень сложно. Потому многие на рынке сейчас активно продвигают свой товар в социальных сетях.

Страничка в соцсетях
Страничка в соцсетях. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Рынок Алматы
Рынок Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Рынок Алматы
Рынок Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Рынок Алматы
Рынок Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Рынок Алматы
Рынок Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115666-almatincy-skupayut-svetootrazhayushchie-shtory-torgovcy-rasskazali-kak-izmenilis-prodazhi-posle-perevoda-chasov/

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