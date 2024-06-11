К планирующим поход в лес казахстанцам обратились в МЧС

В министерстве по чрезвычайным ситуациям дали рекомендации казахстанцам, которые посещают леса в летнее время, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, для предотвращения пожаров при посещении лесов следует:

не выбрасывать в лесу горящие спички, окурки или тлеющие материалы, которые могут вызвать возгорание;

избегать разводить костры или разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке, так как это может спровоцировать быстрое распространение огня;

не оставлять стеклянные предметы, которые при солнечной погоде могут стать причиной возгорания сухой растительности;

не производить выжигание сухой травы, чтобы избежать мгновенного распространения огня на лес.

В случае возникновения пожара нужно позвонить по номерам 101 и 112.

Добавим, на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.

Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.