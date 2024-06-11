К планирующим поход в лес казахстанцам обратились в МЧС
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В министерстве по чрезвычайным ситуациям дали рекомендации казахстанцам, которые посещают леса в летнее время, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС, для предотвращения пожаров при посещении лесов следует:
- не выбрасывать в лесу горящие спички, окурки или тлеющие материалы, которые могут вызвать возгорание;
- избегать разводить костры или разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке, так как это может спровоцировать быстрое распространение огня;
- не оставлять стеклянные предметы, которые при солнечной погоде могут стать причиной возгорания сухой растительности;
- не производить выжигание сухой травы, чтобы избежать мгновенного распространения огня на лес.
В случае возникновения пожара нужно позвонить по номерам 101 и 112.
Добавим, на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара.
Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:
- попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;
- потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
- если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;
- если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;
- на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115327-k-sobirayushchimsya-v-les-kazahstancam-obratilis-spasateli/