Жительницу Актау, сбежавшую от полицейских на мопеде, нашли и наказали

В Актау установили личность девушки, которая скрылась от полицейских на мопеде во время задержания ее спутника, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полицейские в Актау пытаются посадить в машину сопротивляющегося им водителя мопеда. В это время его спутница садится на мопед и уезжает от стражей порядка.

Сообщалось, что личность сопротивлявшегося водителя установили. На него составили два протокола.

Недавно также удалось найти и пассажирку мопеда, которая сбежала от полицейских.

"Пассажирка мопеда, которая скрылась с места задержания нарушителя ПДД, установлена. Она привлечена к административной ответственности. Мототранспорт водворен на штрафную стоянку", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Добавим, в феврале в соцсетях появилось видео погони полицейского за велосипедистом. В полиции объяснили, что 38-летний житель столицы проигнорировал требование стража порядка остановиться, так как был в наушниках. С ним провели профилактическую беседу.

Сегодня мы писали о другом случае, произошедшем в Усть-Каменогорске. Полицейский погнался за мотоциклистом по улице в темное время суток - он проигнорировал его требование остановиться. В итоге водителя все же задержали и привлекли к административной ответственности сразу за несколько нарушений.