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Видео с погоней полицейского за велосипедистом в Астане появилось в Сети

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Полицейский бежит за велосипедистом
Полицейский бежит за велосипедистом. Кадр из видео: instagram.com/astana.boss

В соцсетях появилось видео с погоней сотрудника полиции за велосипедистом. Данные кадры прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны, передает NUR.KZ.

Видео с погоней опубликовал Instagram-паблик Астана boss. На кадрах видно, как полицейский бежит за велосипедистом.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП столицы, велосипедист проигнорировал требование об остановке.

"14 февраля текущего года по улице Чингиза Айтматова 38-летний велосипедист, передвигаясь по проезжей части, находясь в наушниках, проигнорировал требование об остановке.

С велосипедистом была проведена профилактическая беседа по соблюдению правил дорожного движения", – рассказали в ведомстве.

Напомним, в январе в области Абай стражам порядка пришлось догонять водителя, который выехал на трассу, несмотря на запрет. Нарушителю теперь грозит штраф или арест.

Также ночную погоню за несовершеннолетним водителем пришлось устроить полицейским в Шымкенте. Подросток не подчинялся законным требованиям и пытался скрыться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061256-video-s-pogoney-politseyskogo-za-velosipedistom-v-astane-poyavilos-v-seti/

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