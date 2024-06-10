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Пятерых руководителей "Казводхоза" наказали после проверки Высшей аудиторской палаты

Опубликовано:

Кресла в кабинете
Офис. Иллюстративное фото: pixabay

О привлечении руководителей "Казводхоза" после проверки Высшей аудиторской палаты сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации, передает NUR.KZ.

По итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и министерством водных ресурсов и ирригации, к дисциплинарной ответственности привлечены пять руководящих работников "Казводхоза", допустивших нарушения законодательства.

На момент завершения проверок и.о. генерального директора "Казводхоза" был освобожден от должности.

В ведомстве добавили, что к ответственности также привлечены: начальник отдела реализации проектов, начальник отдела эксплуатации гидротехнических сооружений, директор филиала по области Жетісу, главный инженер филиала по области Жетісу и директор Актюбинского филиала.

"Привлечение к ответственности руководящих работников "Казводхоза" входит в компетенцию Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации. Информация о привлеченных к ответственности работниках направлена в Высшую аудиторскую палату", - отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

На официальном сайте "Казводхоза" говорится, что республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства  Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан создано в соответствии с постановлением правительства от 28 февраля 2011 года №196 "Вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" путем слияния республиканских государственных предприятий на праве хозяйственного ведения.

Функции уполномоченного органа по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления по отношению к предприятию осуществляет Комитета водного хозяйства  Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2115036-pyateryh-rukovoditeley-kazvodhoza-privlekli-k-otvetstvennosti-posle-proverki-vysshey-auditorskoy-palaty/

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