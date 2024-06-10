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Ночевал в шалаше и устроился на работу: пропавшего 19-летнего акмолинца нашли

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Парень с рюкзаком
Мужчина. Иллюстративное фото: kmatija / Getyty Images

В Акмолинской области нашли без вести пропавшего 19-летнего парня. Уйдя из дома, он ночевал в шалаше и устроился на работу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отдел полиции Астраханского района обратилась бабушка молодого человека, которая с раннего детства занималась его воспитанием.

Женщина рассказала, что утром 6 июня ее внук вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. После безуспешных самостоятельных поисков у родственников и знакомых пенсионерка обратилась за помощью к полицейским.

На розыск без вести пропавшего был ориентирован личный состав отдела полиции, проведены оперативно-розыскные мероприятия.

8 июня около 23.00 местонахождение молодого человека было установлено в районном центре.

"Полицейские обнаружили его идущим по дороге. Выяснилось, что ночь молодой человек провел в шалаше. Также за время отсутствия юноша устроился на работу", - сообщили в полиции.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114955-nocheval-v-shalashe-i-ustroilsya-na-rabotu-propavshego-19-letnego-akmolinca-nashli/

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