"Таза Казахстан": в Жамбылской области продолжается масштабная экологическая кампания
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В Жамбылской области проходит масштабная экологическая кампания "Таза Казахстан", в рамках которой реализуется множество проектов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Жители Жамбылской области принимают активное участие в экологической акции "Таза Казахстан", сообщается на сайте акимата.
В рамках экологической кампании реализуются различные проекты. Более 600 воспитанников Центра технического творчества представили арт-объекты, сделанные из мусора. Ученики совместно с учителями представили более 200 картин, игрушек и посуду. Они планируют и в будущем проводить выставки с такими изделиями.
Юные ученые разработали проекты, направленные на улучшение экологии и повышение качества жизни людей. В частности:
- "Повышение безопасности на пешеходных переходах" ученика школы-гимназии №7 в Таразе Д. Тарасенко;
- "Таза город начинается с тебя" - Ж. Женисхан, школа-лицей имени М. Ауэзова Меркенского района;
- "Умная ECO-теплица" - А. Ондасын, школа-лицей №15 имени А. Бокейхана Жуалынского района;
- проекты по запуску мусороперерабатывающего завода "Подари вторую жизнь" учащихся школы №44 Меркенского района А. Еркинкызы и У. Енсебек.
Проекты будут представлены в ходе выставки на территории историко-культурного комплекса "Древний Тараз".
Среди невест села Ерназар Жамбылского района будет организован конкурс "Чистый двор". Будут принимать участие 9 конкурсанток в возрасте до 35 лет. Цель - формирование экологической культуры среди населения, укрепление единства и и преемственности поколений. Специальная комиссия оценит работы участников конкурса и вручит победителям призы.
Также во всех районах области проводятся конкурсы "Чистая улица", "Чистый двор", "Активный волонтер". В частности, в Байзакском районе будут организованы конкурсы "Лучший волонтер", в Сарысуском, Кордайском районе - "Лучший двор", в районе Т. Рыскулова - "Самый активный житель", в Таласском - "Лучшая улица", в Шуском - "Лучший дворник".
Также с участием волонтеров, жителей Тараза и районов проводятся субботники. Планируется, что в субботнике на территории парка "Мамыр" в Таразе примут участие более 200 жителей города. Таразцы очистят территорию вдоль реки Талас, улицу Айша биби, покрасят и помоют остановки по улице Б. Момышулы, будут проведены работы по очистке канала "Аулие Булак". Горожане проведут уборку также у себя во дворах в микрорайоне "Ұлы дала", в микрорайоне "Карасу".
Подобные мероприятия проводятся во всех районах. В частности, в Центральном парке Байзакского района, на территории мавзолея Айша биби Жамбылского района, памятника Сыпатай Батыру в Меркенском, на центральных улицах Кордайского района, у мавзолея Шокай Датка в Сарысуском районе, в парке железнодорожников города Шу.
В 2024 году на ремонт дорог в регионе выделено 23,1 млрд тенге. Будет отремонтировано 469,6 км дорог, из них 155,3 км автодорог местного значения, 286,2 км улиц населенных пунктов и 28,1 км пешеходных дорожек. В Таразе проведут средний ремонт более 140 километров дорог: 117 улиц, протяженностью 67,8 км, а также 20,2 км пешеходных дорожек.
Отметим, с начала акции "Таза Казахстан" в регионе провели 1 770 субботников, в которых приняли участие 220 тысяч человек.
В результате очищены территории 60 историко-культурных памятников, 143 парков, 816,6 км каналов и арыков, 3,1 тыс. км улиц и 109,1 тыс. дворов. Вывезено 11,4 тыс. тонн мусора. Высажено около 60 тысяч саженцев, запущено 49 фонтанов.
Всего на благоустройство, озеленение и санитарную очистку на 2024 год предусмотрено 10,3 млрд тенге. Акция продлится до конца года, будут отремонтированы жилые дома, дороги, благоустроены парки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114871-chistyy-kazahstan-v-zhambylskoy-oblasti-prodolzhaetsya-masshtabnaya-ekologicheskaya-kampaniya/