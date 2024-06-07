Устанавливать солнечные панели на своих домах и продавать электричество смогут казахстанцы

Сенат принял поправки в закон о возобновляемой энергии, согласно которым казахстанцы могут устанавливать на своих домах солнечные панели, передает телеканал "Хабар".

Как сообщает телеканал, устанавливать можно солнечные панели мощностью не больше 200 кВт. При выработке излишков граждане смогут продавать электричество в республиканскую сеть через местную энергоснабжающую организацию.

Регистрироваться в качестве ИП при этом вовсе не обязательно, законом вводится понятие "нетто- потребитель".

Поясняется, что новые правила призваны стимулировать казахстанцев пользоваться "зелеными" технологиями.

Телеканал отмечает, что к 2030 году доля электричества, вырабатываемого ВИЭ, должна составить в общем балансе 15%. Пока этот показатель чуть выше 5%. А для бизнеса и фермерских хозяйств на установку солнечных батарей предусмотрено субсидирование затрат через финоператоров.

"Здесь, в законодательстве, разрешается до 200 кВт устанавливать, в среднем один дом потребляет не больше 15 - 20 кВт. Понятно, что 200 кВт установить чуть дороже, наверное. Но даже если он установит 50 кВт, во-первых, он может полностью закрыть собственное потребление, а излишки, продав, даже заработать", - заявил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.