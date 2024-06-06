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"Таза қала": стартует новый телевизионный проект ТРК президента

Опубликовано:

Проект "Таза қала"
Проект "Таза қала". Кадр из видео : ТРК президента

Масштабный телевизионный проект "Таза қала" реализуется в рамках инициативы президента Касым-Жомарта Токаева "Таза Қазақстан".

Съемочная группа посетит крупные и малые города Казахстана, расскажет о чистоте и облике каждого из них. Журналисты встретятся с местными жителями, увидят работу коммунальных служб, познакомятся с представителями общественных объединений, волонтерами и со всеми, кто активно участвует в экологической жизни регионов.

В каждом выпуске проекта "Таза қала" журналисты побеседуют с представителями местной власти, и вместе с независимыми экологами-экспертами дадут свою оценку. Это позволит составить объективный рейтинг санитарной чистоты, экологичности, благоустройства населенных пунктов и регионов в целом.

Съемки телепроекта "Таза қала" стартовали с городов Тараз, Шымкент, Туркестан, Кызылорда. Выпуски программы будут транслироваться в эфире телеканала Jibek Joly, а на сайте агентства Kazinform выйдет серия фото и видео репортажей.

Приглашаем наших подписчиков и зрителей смотреть выпуски экологического проекта "Таза қала", чтобы вместе составить рейтинг чистоты городов Казахстана. Показ проекта стартует на телеканале Jibek Joly 7-го июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113494-taza-ala-novyy-televizionnyy-proekt-trk-prezidenta/

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