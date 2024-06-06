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Алматинка обвинила суд в несправедливом наказании по делу о клевете

Опубликовано:

Суд
Судья. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew / Getty Images

В городском суде Алматы прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о несправедливом наказании жительнице южной столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал горсуда.

"В социальной сети Tik-Тok распространяется видео, в котором женщина обвиняет суд в несправедливости из-за назначенного административного штрафа за клевету. Зачастую при опубликовании видео в социальных сетях, личности вовлеченные в орбиту судопроизводства не раскрывают ситуацию всесторонне и объективно, предпочитая выставлять свою правду и точку зрения", - заявили в суде.

Отмечается, что в феврале этого года в суде по административным правонарушениям Алматы рассмотрено дело в отношении Хакимовой по факту клеветы с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в ноябре прошлого года житель Алматы гражданин К. в качестве подарка своему ребенку искал на площадке одного известного сайта объявления о продаже котят.

"Поговорив с Хакимовой, опубликовавшей объявление, К. выразил намерение приобрести котенка для своего ребенка. Через некоторое время ему на телефон позвонила незнакомая женщина и сказала о том, что про него размещена информация в социальных сетях. Днем 11 ноября 2023 года Хакимова опубликовала в социальной сети оскорбительный пост с фотографией гражданина К. Свидетелями данного инцидента стали члены семьи, родители, дети потерпевшего. Более того, его дети подверглись по этому поводу стрессу, не хотели ходить в школу. После чего гражданин К. обратился с заявлением в полицию", - говорится в сообщении городского суда.

В ходе судебного заседания Хакимова частично признала вину, пояснив, что опубликовала пост по ошибке, после чего сразу удалила. Однако участвовавший на процессе потерпевший отметил, что пост удален был не сразу, а лишь после долгих уговоров, сообщили в суде.

"Психолого-филологическое исследование показало, что в представленном тексте поста содержится негативные сведения об адресате в утвердительной форме, которые в случае несоответствия действительности, являются сведениями, порочащими его честь и достоинство", - отметили в суде.

После суд постановил️ признать Хакимову виновной в публичном распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающим его репутацию. С учетом смягчающих обстоятельств ее приговорили к выплате штрафа в размере 465 тыс. тенге.

После постановлением Алматинского городского суда, судебный акт суда первой инстанции ввиду его законности и обоснованности оставлен без изменения.️А направленные 11 апреля и 23 мая ходатайства А.Хакимовой о пересмотре в кассационном порядке возвращены Верховным Судом ввиду отсутствия основания для внесения представления о пересмотре дела.

Стоит отметить, что в городском суде объяснили, что порочащими являются не соответствующие действительности сведения, которые умаляют честь и достоинство гражданина или организации в общественном мнении или мнении отдельных граждан с точки зрения соблюдения законов, моральных принципов общества (например, сведения о совершении нечестного поступка, недостойном поведении в трудовом коллективе, в семье; сведения, порочащие производственно-хозяйственную деятельность, репутацию и т.п.).

Честь - это общественная оценка лица, мера его духовных и социальных качеств.

Достоинство - внутренняя самооценка лицом собственных качеств, способностей, мировоззрения, своего общественного значения.

Деловая репутация – устойчивая положительная оценка деловых достоинств лица общественным мнением.

В Верховном суде пояснили, что в статье 73-3, часть 2 КоАП - предусмотрена административная ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, – влечет штраф на физическое лицо в размере 180 МРП или административный арест на срок 20 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113476-almatinka-obvinila-sud-v-nespravedlivom-nakazanii-po-delu-o-klevete/

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