Пошла выбрасывать мусор и пропала в Кокшетау: 16-летняя студентка вернулась сама

16-летняя студентка колледжа из Кокшетау, которую полицейские и волонтеры искали с 1 июня, вернулась в общежитие, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пропавшая девушка вернулась в общежитие вчера, 4 июня, около 22.30. Подробности произошедшего сейчас выясняют полицейские.

"По предварительной версии, девушка находилась в Астане", - отметили в ДП Акмолинской области.

В полиции напомнили, что за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях либо вне жилища без сопровождения законных представителей предусмотрена административная ответственность.

"Установлено, что противоправных действий в отношении девушки совершено не было, вместе с тем управлением полиции за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней в отношении законного представителя составлен административный протокол", - рассказали в ведомстве.

В целом с начала 2024 года в Акмолинской области стражи порядка по ст.127 КоАП РК составили 2085 протоколов в отношении законных представителей.

Напомним, в управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение опекуна-директора одного из колледжей о том, что 1 июня студентка ушла из общежития в неизвестном направлении и не вернулась. Отмечалось, что она, выбросив мусор в урну, ушла за пределы колледжа, при этом разговаривая по телефону.

Сотрудники криминальной полиции, ювенальные инспекторы и волонтеры незамедлительно начали поиски без вести пропавшей.

Отметим, что по ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

В соответствии со ст.442 КоАП РК нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра влечет штраф на законных представителей в размере 3 МРП (11 076 тенге). А нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей.