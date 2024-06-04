В ЗКО начали выдавать жилье дачникам, пострадавшим от паводка
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В Уральске 52 дачника, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили новые квартиры, приобретенные на спонсорские средства.
Глава государства поручил оказать соответствующую помощь пострадавшим от паводка жителям. В Уральске 52 дачника, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили новые квартиры, приобретенные на спонсорские средства.
В соответствии с поручением главы правительства, финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшим жителям региона.
Домик на дачном участке жителя Уральска Ризабека Айткалиева, которое являлось его единственной жилплощадью, было признано непригодным. Сегодня мужчина въехал в свою новую квартиру и поблагодарил за помощь со стороны государства.
"Мы с супругой жили на 2-м дачном участке. Наш единственный дом был затоплен во время паводка. Но государство не оставило нас без помощи: сегодня мы заселяемся в новую квартиру. Спасибо нашему президенту", - сказал Ризабек Айткалиев.
Одна из новоселов - Рита Ералиева. В ее семье сегодня тоже большой повод для радости.
"Тяжелые дни позади. Мы не теряли надежды на лучшее. Поддержка со стороны государства стала нам подспорьем", - сказала она.
Деятельность по приобретению и строительству новых домов для дачников Уральска, чьи строения считаются единственным жильем, продолжаются.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112255-v-zko-nachali-vydavat-zhile-dachnikam-postradavshim-ot-pavodka/