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"Все, что можно, мы продали": алматинка просит помощи для дочери с ДЦП

Опубликовано:

Аяулым
Аяулым. Фото: из личного архива

6-летняя Аяулым - запланированный ребенок в дружной алматинской семье. Она родилась недоношенной, роды были сложными, диагноз "ДЦП" ей поставили не сразу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Аяулым начала держать голову в 11 месяцев, сидеть - в 1 год 9 месяцев. Хоть мы и обращались к врачам, диагноз поставили только в три года - ДЦП.

Мы потеряли три года. Сейчас мы каждые три месяца мы проходим там лечение на свои средства. И у нас отличные результаты: Аяулым самостоятельно ходит на горшок, может гулять на улице, любит петь и танцевать. Это наши маленькие победы. Однако она еще плохо ходит и плохо видит", - говорит мама девочки, Александра Беркина.

Впрочем, зрение немного улучшилось - с 30% до 55%. Это огромный результат для маленькой девочки. Но теперь появилась другая проблема - из-за того, что Аяулым неправильно ходит, у нее развилась деформация позвоночника.

"Нужна срочная операция в Украине. Клиника на выставила счет - 4000 долларов (1,7 млн тенге). Но наши ресурсы исчерпаны, все, что можно, мы продали. Живем в съемной квартире. Все, что зарабатывает муж, уходит на лечение Аяулым в Узбекистане и в Казахстане.

Мы обращаемся к вам, дорогие казахстанцы. Помогите нам, пожалуйста. Без вашей помощи мы не справимся. Нам очень важна ваша поддержка и помощь. Дата операции и госпитализации приближается, но у нас нет средств. Моя девочка уже преодолела столько трудностей. Она обязательно пойдет. Мы верим в Аяулым", - заключила Александра.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430226886965

Карта привязана к номеру: +77010237373, Александра Б., мама

Jusan Bank: KZ18998PB00010936220 Александра Б., мама

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111160-vse-chto-mozhno-my-prodali-almatinka-prosit-pomoshchi-dlya-docheri-s-dcp/

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